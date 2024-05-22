Часть металлопродукции могут освободить от вывозных пошлин

Правительство рассматривает приостановку действия привязанных к курсу рубля экспортных пошлин для чугуна, арматуры и катанки, сообщили два источника «Ъ», знакомых с обсуждением. По словам одного из них, рабочая группа в Минэкономики на заседании 22 мая решила отменить пошлины для этих видов металлопродукции с июня. Окончательное решение, уточняют источники «Ъ», должно быть принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В Минэкономики сообщили «Ъ», что вопрос будет обсуждаться на заседании подкомиссии.