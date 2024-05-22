Часть металлопродукции могут освободить от вывозных пошлин

Правительство рассматривает приостановку действия привязанных к курсу рубля экспортных пошлин для чугуна, арматуры и катанки, сообщили два источника «Ъ», знакомых с обсуждением. По словам одного из них, рабочая группа в Минэкономики на заседании 22 мая решила отменить пошлины для этих видов металлопродукции с июня. Окончательное решение, уточняют источники «Ъ», должно быть принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В Минэкономики сообщили «Ъ», что вопрос будет обсуждаться на заседании подкомиссии.
Экспортные пошлины на широкий список товаров введены с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года и распространяются на поставки за пределы ЕАЭС.
Пошлины установлены в 4−7% при курсе 80−95 ₽/$, при курсе менее 80 ₽/$ ставки обнуляются.
По словам собеседников «Ъ» в отрасли, освобождение от пошлин просили производители арматуры, бизнес которых отличается низкой рентабельностью. Как указывает источник «Ъ» в металлургической компании, пошлины делают экспорт нерентабельным и неконкурентоспособным. В мире профицит металлургической продукции, и долю России занимают другие страны-производители, указывает собеседник «Ъ». А компенсировать сокращение экспорта за счет поставок на рынки РФ и стран ЕАЭС, по его словам, невозможно. В «Промсорте» и «Мечеле», которые выпускают арматуру, чугун и катанку, комментарии не предоставили.
Правительство уже выводило определенные виды товаров из-под действия курсовой экспортной пошлины. Так, с 1 мая по 31 августа отменены пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита. Мера была введена в условиях низких мировых цен на уголь и, как говорили в правительстве, должна поддержать предприятия отрасли.
По данным Metals & Mining Intelligence в марте 2024 года цены на арматуру марки A500C на базисе CPT в России были на уровне 65 тыс. руб. за тонну с НДС против 55−60 тыс. руб. в 2023 году. Мировые цены на арматуру, по данным Альфа-банка, находятся на уровне $600 за тонну (FOB, Турция), что соответствует прошлогоднему уровню.