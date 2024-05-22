ЦБ просит банки в кратчайшие сроки убрать лимиты по суточным переводам

С 1 мая стали поступать сообщения об ограничениях банков на переводы, после чего банках заявили о единичных случаях и устраненных сбоях. В Яндекс-банке, чтобы получить возможность перевести себе в другой банк 30 млн рублей, необходимо связаться с техподдержкой. В начале мая Сбербанк заявил, что не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления с 1 мая в силу изменений в закон «О банках и банковской деятельности», инициированных ЦБ, отменяющих комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Госбанк связал такое решение с «минимизацией рисков». А в Сбербанке Frank Media сообщали, что в целях борьбы с мошенничеством уже давно действует лимит операций в 1 млн рублей в сутки, который можно увеличить до 2 млн рублей.