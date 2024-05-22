ЦБ: число ИИС в рамках брокерского обслуживания сократилось до 5,6 млн

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 1-й квартал 2024 года сократилось с 6 млн до 5,9 млн, сообщил Банк России в материале «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в 1-м квартале 2024 года».
Снижение числа ИИС в рамках брокерского управления впервые за всю историю наблюдений сократилось до 5,6 млн. «В 1-м квартале они открыли около 138 тыс. таких счетов у брокеров, при этом закрыли 197 тыс. открытых ранее счетов первого и второго типа», — говорится в отчете ЦБ.
Регулятор также отмечает, что инвесторы пока демонстрируют осторожное отношение к ИИС третьего типа, который предполагает более длительный срок вложений для получения налоговых льгот. На низкую активность инвесторов повлияло то, что поправки в Налоговый кодекс, регулирующие получение налогового вычета по ИИС третьего типа, были приняты в конце марта, добавили в ЦБ.
Однако объем портфелей ИИС незначительно вырос и составил ₽545 млрд из-за положительной переоценки стоимости ценных бумаг, которые занимают 38% портфелей, говорится в отчете Банка России.
Ранее в Минфине и ЦБ отмечали, что инвесторы испытывают проблемы с конвертацией старых ИИС в новые. Возможность трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 ранее была прописана в законах об ИИС-3. Однако к ним должен быть выпущен регламент Федеральной налоговой службы (ФНС) о порядке конвертации. В связи с этим некоторые брокеры трансформируют старые счета в новые по своему усмотрению, а другие и вовсе отказываются это делать.