ЦБ: число ИИС в рамках брокерского обслуживания сократилось до 5,6 млн

Ранее в Минфине и ЦБ отмечали, что инвесторы испытывают проблемы с конвертацией старых ИИС в новые. Возможность трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 ранее была прописана в законах об ИИС-3. Однако к ним должен быть выпущен регламент Федеральной налоговой службы (ФНС) о порядке конвертации. В связи с этим некоторые брокеры трансформируют старые счета в новые по своему усмотрению, а другие и вовсе отказываются это делать.