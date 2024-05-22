Австрийская OMV предупредила о риске прекращения поставок «Газпрома»

Предупреждение связано с решением «иностранного суда, полученным крупной европейской энергетической компанией». Если австрийские суды приведут его в исполнение, то платежи OMV не дойдут до «Газпром экспорта». OMV не называет компанию и страну, в которой проходило судебное разбирательство.
Агентство Bloomberg отмечает, что бывшие покупатели российского газа из Финляндии, Германии, Италии и Чехии подали иски против российского поставщика. По данным агентства, во вторник, 21 мая, Болгария объявила, что добивается компенсации в размере €400 млн.
В 2018 году между компаниями OMV и «Газпром экспорт» («дочка» «Газпрома») был продлен контракт на поставку топлива до 2040 года. За последние семь месяцев «Газпром» обеспечил 80% австрийского импорта. В феврале 2024-го министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила о необходимости пересмотреть условия контракта с Россией. По ее данным, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023-го до 98% в декабре.
Тогда же председатель правления OMV Альфред Штерн сообщил, что контракт с «Газпромом» предусматривает условие take-or-pay («бери или плати»), поэтому компания не может игнорировать контракт «без веской причины». 13 апреля госпожа Гевесслер разработала законопроект, который предусматривает отказ от российского газа к 2028 году.
Подробнее — в публикации «Ъ» «ЕС хочет ускорить отказ от российского СПГ».