Австрийская OMV предупредила о риске прекращения поставок «Газпрома»

В 2018 году между компаниями OMV и «Газпром экспорт» («дочка» «Газпрома») был продлен контракт на поставку топлива до 2040 года. За последние семь месяцев «Газпром» обеспечил 80% австрийского импорта. В феврале 2024-го министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила о необходимости пересмотреть условия контракта с Россией. По ее данным, доля России в австрийском импорте газа выросла с 76% в ноябре 2023-го до 98% в декабре.