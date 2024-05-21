Wildberries начинает продажи автомобилей Lada

«Теперь на маркетплейсе можно приобрести автомобили от крупнейшего российского производителя. На первом этапе сотрудничества автомобили Lada будут доступны для покупки жителям Волгоградской области», — рассказали в компании.
Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук отметила формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы приобретать в онлайне и автомобили. «Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой “Автоваз” объявляем о старте продаж Lada на Wildberries — я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление», — сказала Бакальчук, слова которой привели в пресс-службе компании.
В свою очередь вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин указал, что усиление программы онлайн-покупки автомобилей Lada является одним из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя. «В наших планах — присутствие в городах-миллионниках и разработка специальных условий приобретения автомобилей Lada на Wildberries», — добавил он.
Финальная цена автомобиля на Wildberries известна заранее — покупать дополнительные услуги или сервисы не понадобится. Все представленные модели есть в наличии. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля. На машины действует гарантия официального дилера — 3 года или 100 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Онлайн-ретейлер в середине апреля сообщил о запуске на маркетплейсе новой категории «Транспортные средства». Как рассказали в компании, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и 1 мотоцикл. В категории представлено несколько автобрендов, мотоциклов и байков. «Wildberries планирует развивать новую категорию — в ней будут представлены также квадроциклы, снегоходы и другие транспортные средства», — добавили в пресс-службе.