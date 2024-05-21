Wildberries начинает продажи автомобилей Lada

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук отметила формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы приобретать в онлайне и автомобили. «Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой “Автоваз” объявляем о старте продаж Lada на Wildberries — я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление», — сказала Бакальчук, слова которой привели в пресс-службе компании.