ВТБ обогнал Сбербанк на рынке автокредитования

По итогам апреля ВТБ мог обогнать многолетнего лидера Сбербанк по размеру портфеля автокредитов. Так, представитель ВТБ заверил, что с января по май портфель госбанка вырос на 50%, достигнув 380 млрд рублей (данные на 1 мая 2024 года), а доля на рынке составила 15,6%.
Пресс-служба Сбербанка не стала уточнять размер портфеля автокредитов на 1 мая. Он выдает такие кредиты в основном с баланса профильной дочки — «Драйв клик банк». В доступной на 1 апреля отчетности видно, что ее портфель вырос за первый квартал с 303 до 343 млрд рублей. Сколько выдано с баланса самого Сбера банк не раскрывает. Однако источник, близкий к его руководству указывает, что на балансе самого «Сбера» таких кредитов «буквально несколько десятков миллиардов рублей». Таким образом, Сбер и ВТБ последние месяцы шли «нос к носу» и отрыв скорее всего минимальный.
Сбербанк и раньше теснили с первого места на рынке автокредитования. Так в 2013 году розничной дочке ВТБ уже удавалось обойти гиганта по размеру портфеля автокредитов, а в 2020 году группу Сбербанка обогнала дочка ушедшей ныне из России Societe Generale.
Один из крупных игроков рынка автокредитования подтвердил, что ВТБ скорее всего обогнал Сбер, но с оговоркой, что основу портфеля ВТБ составляют постзалоговые кредиты. Это кредит наличными, которые гражданин берет на покупку авто с опцией оформления авто в залог после сделки, что позволяет снизить ставку на несколько процентных пунктов. Впрочем, не все клиенты покупают машину на средства кредита, то есть у части заемщиков по факту остается обычный беззалоговый потребкредит.
Представитель подтвердил, что на автокредиты наличными по итогам четырех месяцев приходится более половины выдач. Он назвал этот продукт «прорывным» для 2023 года. Если в прошлом году ВТБ сфокусировался на развитии кредитных программ на вторичном рынке — для покупки авто с пробегом, то в 2024 госбанк ждал рост спроса клиентов на новые машины, и поменял с партнерами, указал он.
«В прошлом году мы удвоили свое присутствие в дилерских центрах (до 1,7 тысяч автосалонов) и стали сотрудничать с 14 новыми производителями, в основном — китайскими. Кроме того, мы улучшили классические программы кредитования и совершенствовали POS-схему — сегодня более 1 тысячи специалистов дилерских центров могут самостоятельно оформить кредит в ВТБ без привлечения сотрудника банка», — говорится в ответе пресс-службы ВТБ на запрос Frank Media. Из комментария зампреда ВТБ Георгия Горшкова следует, что госбанк стремится увеличить партнерскую сеть почти в полтора раза к концу года.
«Преодолев последствия пандемии, дефицита микросхем и ухода иностранных брендов, автокредитование в этом году взяло на себя роль самой динамичной отрасли розничного бизнеса. По итогам четырех месяцев на фоне сокращения спроса на ипотеку и кредиты наличными их продажи вдвое превысили прошлогодние результаты. Во многом рынок растет за счет ВТБ, мы выдаем уже каждый четвертый автокредит в России», — резюмирует Горшков.
На первичном рынке топ-3 популярных у клиентов машин состоит из российских и китайских авто, указывают в ВТБ. По итогам апреля 24% кредитов в этом сегменте ВТБ выдал на марки Lada и примерно по 20% — на Changan и Chery. В сегменте машин с пробегом по итогам апреля около 12% сделок прошли с Kia, Lada (10,7%) и Hyundai (9,8%).
В конце марта 2024 года кредитное рейтинговое агентство НКР прогнозировало, что в апреле-мае рынок автокредитования ждет обвал, вследствие чего по итогам второго квартала 2024 года объем выдач в этом сегменте снизится на 15−20%. Причиной такого снижения эксперты НКР называли «исчерпание в феврале и марте спроса, связанного с ожиданиями повышения цен на импорт автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)». По итогам апреля сокращение составило 8%.