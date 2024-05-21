ВТБ обогнал Сбербанк на рынке автокредитования

Пресс-служба Сбербанка не стала уточнять размер портфеля автокредитов на 1 мая. Он выдает такие кредиты в основном с баланса профильной дочки — «Драйв клик банк». В доступной на 1 апреля отчетности видно, что ее портфель вырос за первый квартал с 303 до 343 млрд рублей. Сколько выдано с баланса самого Сбера банк не раскрывает. Однако источник, близкий к его руководству указывает, что на балансе самого «Сбера» таких кредитов «буквально несколько десятков миллиардов рублей». Таким образом, Сбер и ВТБ последние месяцы шли «нос к носу» и отрыв скорее всего минимальный.