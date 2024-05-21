В России предлагается ввести самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

В феврале Госдума приняла закон по которому с марта 2025 года заработает самозапрет на выдачу кредитов. Такой запрет через МФЦ можно будет установить с 1 сентября 2025 года, а через ЕПГУ — с 1 марта 2025 года. Таким образом, в следующем году граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов МФО. Действие не распространяется на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты.