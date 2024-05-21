В России предлагается ввести самозапрет на совершение сделок с недвижимостью

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) концептуально поддержала разработку законопроекта о введении механизма самозапрета на совершение сделок с недвижимостью, пишет ТАСС со ссылкой на ответ ведомства члену комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Колунову. По его словам, разработка соответствующего законопроекта уже идет.
Депутат предлагает предусмотреть для граждан возможность самозапрета на совершение сделок по продаже недвижимости. Он уточнил, что запрет можно будет установить через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) или многофункциональные центры (МФЦ), снять его можно будет в любой момент по установленной процедуре.
В Росреестре все же указывают, что текущее законодательство уже регулирует данный вопрос и позволяет защитить права собственников недвижимости от возможных неправомерных действий третьих лиц, «связанных в том числе с отчуждением недвижимого имущества». Ведомство отнесло к таким нормам запрет на внесение в Единый государственный реестр недвижимости записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.
В феврале Госдума приняла закон по которому с марта 2025 года заработает самозапрет на выдачу кредитов. Такой запрет через МФЦ можно будет установить с 1 сентября 2025 года, а через ЕПГУ — с 1 марта 2025 года. Таким образом, в следующем году граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов МФО. Действие не распространяется на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты.