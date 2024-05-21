В ГД готовят проект об индексации выплаты на погашение ипотеки многодетным

Как указала депутат, законопроектной комиссией правительства была одобрена инициатива Минфина о продлении до 2030 года выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, документ был подготовлен по итогам Послания президента РФ Федеральному Собранию. Согласна действующему закону выплата предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2019 года родились третий ребенок или последующие дети, при этом сейчас не предусмотрена возможность индексации суммы выплаты.
«В этой связи мной разрабатываются изменения в Федеральный закон, предусматривающие возможность единоразовой индексации данной выплаты в размере инфляции за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а затем, начиная с 2025 года, ежегодной индексации размера выплаты в размере инфляции за прошедший год», — написала Лантратова в письме.
По словам Лантратовой, только за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года размер инфляции в России составил порядка 42%, и в случае продления выплаты до 2030 года, данная цифра будет продолжать увеличиваться. Отсутствие индексации не позволяет учесть уровень инфляции за время действия закона, и оказать поддержку российским семьям наиболее эффективно, считает депутат.
В заключение Лантратова попросила Силуанова оценить целесообразность инициативы и предоставить позицию Минфина по данному вопросу.