В ГД готовят проект об индексации выплаты на погашение ипотеки многодетным

Как указала депутат, законопроектной комиссией правительства была одобрена инициатива Минфина о продлении до 2030 года выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, документ был подготовлен по итогам Послания президента РФ Федеральному Собранию. Согласна действующему закону выплата предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2019 года родились третий ребенок или последующие дети, при этом сейчас не предусмотрена возможность индексации суммы выплаты.