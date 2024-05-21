США против введения глобального налога на богатство миллиардеров

Бразилия, которая в этом году возглавляет «Большую двадцатку», призвала группу стран разработать общий подход к налогообложению сверхбогатых людей, чтобы заставить их платить больше налогов, а не уходить от них, декларируя прибыль в офшорах. Наряду с министрами финансов Бразилии и Франции, чиновники из Испании, Германии и Южной Африки обсуждали план, согласно которому миллиардеры должны будут ежегодно платить налоги в размере не менее 2% от их общего состояния. По замыслу властей, это позволит странам получать больше налоговых поступлений и сократить неравенство в доходах, которое резко увеличилось за последнее десятилетие. По сути, речь идет о «повторении» решения о введении минимального корпоративного налога, который был одобрен G20 в 2021 году, отмечает издание.