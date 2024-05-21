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СПБ биржа обсуждает возможность выплаты дивидендов по заблокированным активам

Биржа надеется распространить действие указа президента N665, который предполагает выплату дивидендов по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу, и на активы ее клиентов.

Источник: СПБ Биржа

СПБ биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность проведения выплат дивидендов по заблокированным активам в адрес инвесторов по указу президента N665, пишет РБК со ссылкой на представителя торговой площадки. Этот указ предусматривает выплаты в рублях дивидендов и купонов по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам по суверенным евробондам.

СПБ биржа находится под блокирующими санкциями США с 2 ноября 2023 года. В результате торги всеми иностранными активами на площадке были остановлены, а уже принадлежащие инвесторам зарубежные активы на общую сумму $3 млрд оказались заблокированы.

Сейчас выплаты в рамках президентского указа N665 проводятся только по активам, учитывающимся через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Рублевые выплаты доходов по иностранным бумагам начались в конце 2023 года. Активы, учитывающиеся через депозитарий СПБ биржи — СПБ банк, — не попадают под действие указа.

Чтобы указ заработал и для инвесторов СПБ биржи, нужно внести в него корректировки. Как отмечает юрист практики налогового и административного права Maxima Legal Сергей Тарасевич, во-первых, описанный в указе механизм предусматривает выплаты по неисполненным обязательствам с 1 февраля 2022 года до 9 сентября 2023 года, а санкции на СПБ биржу были наложены в ноябре 2023 года. Во-вторых, помимо изменения периода, за который осуществляется компенсация выплат, может потребоваться урегулирование порядка взаимодействия между НРД и СПБ банком по этому вопросу.

Если механизм выплат по указу N665 распространится и на активы, замороженные на СПБ бирже, инвесторы смогут получать только дивиденды и купоны по ним в рублях. При этом сами активы так и останутся замороженными, разблокировать их можно, только получив лицензию в OFAC, обращают внимание эксперты.