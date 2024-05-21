СПБ биржа обсуждает возможность выплаты дивидендов по заблокированным активам

Чтобы указ заработал и для инвесторов СПБ биржи, нужно внести в него корректировки. Как отмечает юрист практики налогового и административного права Maxima Legal Сергей Тарасевич, во-первых, описанный в указе механизм предусматривает выплаты по неисполненным обязательствам с 1 февраля 2022 года до 9 сентября 2023 года, а санкции на СПБ биржу были наложены в ноябре 2023 года. Во-вторых, помимо изменения периода, за который осуществляется компенсация выплат, может потребоваться урегулирование порядка взаимодействия между НРД и СПБ банком по этому вопросу.