Шенгенские визы подорожают для россиян с 11 июня

10 мая Болгария начала оформлять россиянам шенгенские визы. С 31 марта страна частично присоединилась к Шенгенской зоне. «Вечерняя Москва» узнала, на каких условиях можно получить «шенген», сколько виза будет действительна и в какие еще страны можно будет с ней поехать.