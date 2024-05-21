Россияне впервые стали закладывать дорогие машины

По данным Автостата, за первый квартал 2024 года подержанные автомобили в России в среднем подорожали на 1,55% по сравнению с четвертым кварталом 2023-го, соответственно стоимость залогового портфеля росла быстрее, чем стоимость авто на вторичке. По словам эксперта, среди заемщиков растет доля клиентов с высокими доходами: их средний доход достиг 140 тыс. рублей в начале 2024 года (+ 24% за год). Кроме того, среди заемщиков увеличивается доля предпринимателей, добавила Благовещенская.