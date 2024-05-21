Россияне впервые стали закладывать дорогие машины

«В числе основных причин роста средней стоимости авто в залоге — общее увеличение цен на автомобили на вторичном рынке, а также рост качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в этом сегменте», — пояснила коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney Татьяна Благовещенская.
По данным Автостата, за первый квартал 2024 года подержанные автомобили в России в среднем подорожали на 1,55% по сравнению с четвертым кварталом 2023-го, соответственно стоимость залогового портфеля росла быстрее, чем стоимость авто на вторичке. По словам эксперта, среди заемщиков растет доля клиентов с высокими доходами: их средний доход достиг 140 тыс. рублей в начале 2024 года (+ 24% за год). Кроме того, среди заемщиков увеличивается доля предпринимателей, добавила Благовещенская.
По ее словам, обе категории заемщиков, как правило, предоставляют в обеспечение более дорогие автомобили — под такой залог легче получить заем на долгий срок и меньшую ставку. Интерес россиян к автозаймам эксперт объяснила их доступностью в сравнении с банковскими кредитами.
Исследование было проведено в мае 2024 года. В CarMoney изучили динамику стоимости залоговых автомобилей в своем портфеле, на который приходится более 55% от общего объема автозаймов, выдаваемых в России.