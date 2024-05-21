Россиянам рассказали, стоит ли вырабатывать стаж в 30 лет для пенсии

Если зарплата человека составляла 30 тыс. рублей, а трудовой стаж — 30, 35 или 40 лет, его пенсия едва превысит прожиточный минимум российского пенсионера в 2024 году, то есть 13 290 рублей. Например, если человек отработал 30 лет при такой зарплате, его пенсия в этом году составит 14 601,11 рубля, что на 1311,11 рублей больше минимума. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.