Россиянам рассказали, стоит ли вырабатывать стаж в 30 лет для пенсии

«Страховая пенсия (ее еще называют трудовой) зависит не только от стажа, но и от размера среднемесячного заработка гражданина. Кроме того, при расчете будущей пенсии учитываются предельная величина уплаченных работодателем страховых взносов на работника и стоимость пенсионного балла, а также величина фиксированной выплаты по старости», — пояснил Лобода.
По его словам, величина этих параметров меняется каждый год. Если при средней заработной плате в 30 тыс. рублей у гражданина трудовой стаж составит 35 лет, размер пенсии будет 15 678,92 рубля (на 2388,92 рубля больше прожиточного минимума пенсионера), а если трудовой стаж равняется 40 лет при той же зарплате, пенсия составит 16 756,52 рубля (на 3466,52 рубля больше минимума).
По словам экономиста, можно не вырабатывать такой огромный стаж в 30−35−40 лет, ограничившись минимальным для пенсии стажем в 15 лет. При зарплате в 30 тыс. рублей пенсия в таком случае составит 11 368 рублей, то есть на 1922 рубля ниже прожиточного минимума пенсионера. Но тогда, чтобы выжить, нужно уже заранее откладывать деньги на будущее, заключил Лобода.
В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. Россиянам рекомендовали обращаться за назначением пенсии заранее.