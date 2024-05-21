Россиянам предрекли рост цен на чай

«На цену чая влияют урожайность чайных плантаций, курс валют, экономическая ситуация и другие факторы. В сторону снижения влияют рост производства чая в Китае, Индии, Кении и Шри-Ланке, улучшение качества торгово-экономических отношений», — пояснил экономист.
По его словам, рост затрат на логистику, инфляционные процессы способствуют росту цен на чай. Кроме того, значительно повысилась стоимость контейнерных перевозок, что также вносит вклад в увеличение стоимости чая, добавил Шедько. Тем не менее эксперт не ждет снижения спроса россиян на чай в 2024 году.
По данным «Руспродсоюза», средние розничные цены на черный чай в России в апреле 2024 года составили 1243,4 рубля за 1 кг в начале года — 1228,4 ₽/кг. Если учесть, что пачка чая, как правило, 200 гр, то ее средняя цена составляет чуть более 246 рублей. Исходя из оценки, во втором полугодии она может стоить от 258−270 рублей.
21 мая отмечается Международный день чая.