Россиянам предрекли рост цен на чай

По данным «Руспродсоюза», средние розничные цены на черный чай в России в апреле 2024 года составили 1243,4 рубля за 1 кг в начале года — 1228,4 ₽/кг. Если учесть, что пачка чая, как правило, 200 гр, то ее средняя цена составляет чуть более 246 рублей. Исходя из оценки, во втором полугодии она может стоить от 258−270 рублей.