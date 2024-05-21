Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россельхозбанк в январе-марте увеличил чистую прибыль по МСФО на 23%

По итогам первых трех месяцев 2024 года чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО увеличились на 23% относительно аналогичного периода 2023-го и составила 13,4 млрд руб., следует из финансовой отчетности банка. Это максимальный показатель за всю историю кредитной организации, который удалось достичь за один квартал.

Источник: AP 2023

По данным на 31 марта, кредитный портфель Россельхозбанка до вычета резервов за квартал вырос на 0,7%, до 3,743 трлн руб. Ссуды юрлицам за январь-март выросли на 0,9%, до 3,179 трлн руб., а населению, наоборот, уменьшились на 0,5% и составили 564,2 млрд руб. В банке заявили, что такой результат обусловлен консервативной риск-политикой группы и приоритетом финансовой поддержки агропромышленного комплекса.

Объем средств на счетах клиентов банка к концу марта 2024 года вырос на 2,9%, до 3,76 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 10,6% и составили 1,488 трлн руб., физлиц — на 3%, до 1,988 трлн руб.

В первом квартале 2023 года Россельхозбанк заработал чистую прибыль по МСФО в 10,9 млрд руб. По итогам всего прошедшего года чистая прибыль кредитной организации достигла рекордных 31,8 млрд руб., что в 4,3 раза больше доходов банка с 2022 год.