Россельхозбанк в январе-марте увеличил чистую прибыль по МСФО на 23%

По данным на 31 марта, кредитный портфель Россельхозбанка до вычета резервов за квартал вырос на 0,7%, до 3,743 трлн руб. Ссуды юрлицам за январь-март выросли на 0,9%, до 3,179 трлн руб., а населению, наоборот, уменьшились на 0,5% и составили 564,2 млрд руб. В банке заявили, что такой результат обусловлен консервативной риск-политикой группы и приоритетом финансовой поддержки агропромышленного комплекса.
Объем средств на счетах клиентов банка к концу марта 2024 года вырос на 2,9%, до 3,76 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 10,6% и составили 1,488 трлн руб., физлиц — на 3%, до 1,988 трлн руб.
В первом квартале 2023 года Россельхозбанк заработал чистую прибыль по МСФО в 10,9 млрд руб. По итогам всего прошедшего года чистая прибыль кредитной организации достигла рекордных 31,8 млрд руб., что в 4,3 раза больше доходов банка с 2022 год.