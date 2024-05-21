Россельхозбанк в январе-марте увеличил чистую прибыль по МСФО на 23%

По данным на 31 марта, кредитный портфель Россельхозбанка до вычета резервов за квартал вырос на 0,7%, до 3,743 трлн руб. Ссуды юрлицам за январь-март выросли на 0,9%, до 3,179 трлн руб., а населению, наоборот, уменьшились на 0,5% и составили 564,2 млрд руб. В банке заявили, что такой результат обусловлен консервативной риск-политикой группы и приоритетом финансовой поддержки агропромышленного комплекса.