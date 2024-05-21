Переполох от Газпрома

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит нисходящую коррекцию, которой будет способствовать как ухудшение внешнего фона вместе с падением цен на нефть и металлы, так и вчерашние новости о директиве правительства, предполагающей невыплату дивидендов Газпромом за 2023 год. Продажи по Газпрому будут давить на индексы. В течение дня при этом приятные дивидендные новости не исключены от Русснефти и Делимобиля, которые решат по выплатам за 2023 год. За рубежом продолжают ждать сигналов в отношении дальнейшей политики ЕЦБ и ФРС.