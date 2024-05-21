Переполох от Газпрома

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после попыток роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных. Директива правительства РФ при этом предполагает, что Газпром не выплатит дивиденды за 2023 год.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1% и 0,6% соответственно, в начале сессии обновив очередные пики с 2022 года. Рублевый индикатор не удержался выше 3500 пунктов и стремился к важной краткосрочной поддержке 3455 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробой которой может предвещать движение к 3420 пунктам (нижняя полоса Боллинджера). Долларовый РТС подошел к психологически важной отметке 1200 пунктов с рисками коррекции ближе к 1185 пунктам.
Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,37 ₽, 98,20 ₽ и 12,45 ₽ соответственно. Российская валюта начала торги вторника обновлением максимума с марта к доллару и с января к юаню.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит нисходящую коррекцию, которой будет способствовать как ухудшение внешнего фона вместе с падением цен на нефть и металлы, так и вчерашние новости о директиве правительства, предполагающей невыплату дивидендов Газпромом за 2023 год. Продажи по Газпрому будут давить на индексы. В течение дня при этом приятные дивидендные новости не исключены от Русснефти и Делимобиля, которые решат по выплатам за 2023 год. За рубежом продолжают ждать сигналов в отношении дальнейшей политики ЕЦБ и ФРС.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск)
- торговый баланс еврозоны в марте (12.00 мск)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- выступление главы Банка Англии Бейли (20.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты Lowe’s, Macy's
- советы директоров Русснефти, Делимобиля дадут рекомендации по дивидендам за 2023 г
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