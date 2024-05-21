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Нефть не может пробить потолок

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть марки Brent вчера не смогла преодолеть сопротивление на $84,58 за баррель и перешла к коррекции. Котировки вновь опустились ниже 200-дневной скользящей средней ($83,93) за баррель, что можно расцениваться, как признак слабости.

Актив находится в том же блоке консолидации, в котором он торговался с середины февраля по середину марта.

Сохранен один из скрытых восходящих трендов, который, правда, прокалывали тенью свечи 15 мая.

Сегодня Американский институт нефти опубликует еженедельный прогноз по изменению запасов сырой нефти в стране.

Новостной фон

∙ Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума

∙ Россия выступает крупнейшим поставщиком нефти в Китай уже 12-й месяц подряд. В апреле объемы поставок выросли на 30% г/г. Причина — скидки. Поставки из Саудовской Аравии, по более высоким ценам, сократились на четверть.

∙ По данным Главного таможенного управления Китая, импорт сырой нефти из России, включая поставки по трубопроводам и морю, составил в апреле 9,26 млн метрических тонн, или 2,25 млн баррелей в сутки.

∙ Волгоградский НПЗ (принадлежит ЛУКОЙЛу) возобновил работу основного энергоблока, поврежденного беспилотником.

∙ Правительство решило отметить временный запрет на экспорт бензина.

∙ Готовится к погрузке первая экспортная партия канадской нефти из расширенного трубопровода Trans Mountain. Пункт назначения — Китай.

∙ Почти все российские нефтяные танкеры, попавшие под санкции, простаивают уже на протяжении нескольких месяцев.

∙ Электромобили малой грузоподъемности в США впервые превысили потребление электроэнергии на железных дорогах.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».