Нефть не может пробить потолок

Нефть марки Brent вчера не смогла преодолеть сопротивление на $84,58 за баррель и перешла к коррекции. Котировки вновь опустились ниже 200-дневной скользящей средней ($83,93) за баррель, что можно расцениваться, как признак слабости.
Актив находится в том же блоке консолидации, в котором он торговался с середины февраля по середину марта.
Сохранен один из скрытых восходящих трендов, который, правда, прокалывали тенью свечи 15 мая.
Сегодня Американский институт нефти опубликует еженедельный прогноз по изменению запасов сырой нефти в стране.
Новостной фон
∙ Импорт российской нефти в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума
∙ Россия выступает крупнейшим поставщиком нефти в Китай уже 12-й месяц подряд. В апреле объемы поставок выросли на 30% г/г. Причина — скидки. Поставки из Саудовской Аравии, по более высоким ценам, сократились на четверть.
∙ По данным Главного таможенного управления Китая, импорт сырой нефти из России, включая поставки по трубопроводам и морю, составил в апреле 9,26 млн метрических тонн, или 2,25 млн баррелей в сутки.
∙ Волгоградский НПЗ (принадлежит ЛУКОЙЛу) возобновил работу основного энергоблока, поврежденного беспилотником.
∙ Правительство решило отметить временный запрет на экспорт бензина.
∙ Готовится к погрузке первая экспортная партия канадской нефти из расширенного трубопровода Trans Mountain. Пункт назначения — Китай.
∙ Почти все российские нефтяные танкеры, попавшие под санкции, простаивают уже на протяжении нескольких месяцев.
∙ Электромобили малой грузоподъемности в США впервые превысили потребление электроэнергии на железных дорогах.
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