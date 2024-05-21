Москва догнала Дубай по объемам строительства жилых небоскребов

А директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина отмечает, что этажность московских новостроек увеличилась даже за последние три года. Сейчас она в среднем составляет 28,7 этажа против 25,6 три года назад. «Причин роста у высотного строительства много. Прежде всего, есть спрос на жилье в высоких зданиях. Для Москвы долгое время небоскребы были редким явлением. Сталинские высотки и первые небоскребы в “Москва-Сити” были эксклюзивным продуктом. При этом со стороны покупателей есть четкий запрос на комплексный характер жилой среды (инфраструктура, благоустройство, архитектура), а это автоматически означает масштабность строения. В мегаполисах это основная предпосылка к появлению небоскребов», — рассказала она «РГ».