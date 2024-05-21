Москва догнала Дубай по объемам строительства жилых небоскребов

С тем, что жилые дома в Москве становятся все выше, сложно поспорить — уже построенные и строящиеся башни сегодня встречаются практически по всему городу. «РГ» недавно даже публиковала подборку самых необычных небоскребов, где внутри располагаются не привычные офисы, как в «Москва-Сити», а квартиры. Подтверждают эту тенденцию и риелторы с застройщиками. Компания «Аеон Девелопмент» и агентство недвижимости NF Dom подсчитали, что по объемам строительства высотного жилья уже догнала Дубай. Правда, средняя площадь квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах на 45 кв. м больше, чем в московских башнях, но зато в российской столице больше предложений.
Одним из преимуществ небоскребов выступает большое число видовых квартир — за красивую «картинку» в окне люди готовы платить.
«Еще десять лет назад застройка жилой недвижимости в Москве практически не поднималась выше 25-го этажа, — напоминают авторы исследования. — Тем не менее, по данным на апрель 2024 года, проектные объемы небоскребов в двух городах практически сравнялись. В Дубае реализуется 73 проекта, в которых запроектировано 54,2 тысячи апартаментов. На московском рынке, несмотря на сопоставимые объемы в метрах, количество проектов меньше и составляет 54 комплекса. При этом количество лотов существенно больше: всего запроектировано около 93 тысяч квартир и апартаментов».
Опрошенные «РГ» эксперты тоже констатируют моду на жилые высотки. Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев говорит, что основная причина роста темпов высотного строительства связана с дефицитом свободной земли в Москве. «Кроме того, девелоперы отвечают на запрос клиентов на “вертикальные улицы” — здания с насыщенной инфраструктурой в шаговой доступности от квартиры, — отмечает он. — При этом средняя цена квадратного метра в среднеэтажных домах и небоскребах сопоставима. Ценообразование прежде всего зависит не от высотности проекта, а от его качественных характеристик и привлекательности локации».
А директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина отмечает, что этажность московских новостроек увеличилась даже за последние три года. Сейчас она в среднем составляет 28,7 этажа против 25,6 три года назад. «Причин роста у высотного строительства много. Прежде всего, есть спрос на жилье в высоких зданиях. Для Москвы долгое время небоскребы были редким явлением. Сталинские высотки и первые небоскребы в “Москва-Сити” были эксклюзивным продуктом. При этом со стороны покупателей есть четкий запрос на комплексный характер жилой среды (инфраструктура, благоустройство, архитектура), а это автоматически означает масштабность строения. В мегаполисах это основная предпосылка к появлению небоскребов», — рассказала она «РГ».
Одним из преимуществ небоскребов выступает большое число видовых квартир — за красивую «картинку» в окне люди готовы платить. «Вид из небольшой однокомнатной квартиры на высоком этаже небоскреба может быть лучше, чем из более дорогого элитного клубного дома в историческом центре», — отмечает Бардина. При этом в небоскребах бизнес-класса Москвы квадратный метр в среднем продают за 460 тысяч рублей, а в премиум-классе — по 800 тысяч.
Словом, строительство жилых башен — явный тренд на ближайшие годы. Однако нельзя говорить, что все новое жилье тянется ввысь — такие проекты обычно возникают в плотной застройке. К примеру, в той же Новой Москве этажность жилья держится в более привычных рамках, а нередко там строятся и малоэтажные жилые комплексы с домами максимум в 9 этажей.