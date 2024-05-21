Минпромторг допустил запрет параллельного импорта серверов и систем хранения

О том, что российские производители электроники просят ограничить параллельный импорт, «Ъ» сообщал в июле 2023 года. В частности, АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в нее входит Yadro, «Аквариус», Kraftway) предложила Минпромторгу запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных, но не ограничивать ввоз их компонентов. Предложение объяснялось необходимостью сохранить поставщиков и вместе с тем получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства.