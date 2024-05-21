Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг допустил запрет параллельного импорта серверов и систем хранения

Из списка параллельного импорта могут исключить серверы и системы хранения данных, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. По его словам, вопрос прорабатывается на основе предложений от отраслевых объединений.

Источник: Без источника

«Да, сейчас мы действительно получили предложения от отрасли. Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике. В первую очередь обсуждаем серверы и системы хранения данных», — сообщил ТАСС Шпак.

Он добавил, что ведомство регулярно анализирует статистические и таможенные данных для понимания ситуации на рынке.

О том, что российские производители электроники просят ограничить параллельный импорт, «Ъ» сообщал в июле 2023 года. В частности, АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в нее входит Yadro, «Аквариус», Kraftway) предложила Минпромторгу запретить параллельный импорт серверов и систем хранения данных, но не ограничивать ввоз их компонентов. Предложение объяснялось необходимостью сохранить поставщиков и вместе с тем получить гарантии спроса под инвестиции в новые производства.