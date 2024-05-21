Криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина на июнь

По его словам, несмотря на спад на рынке с середины марта до начала мая, наблюдается постоянный рост общей рыночной капитализации стейблкоинов в течение этого периода: со $145 млрд в середине марта общая рыночная капитализация стейблкоинов постепенно выросла до текущих $160 млрд. По словам Ли, это указывает на достаточную ликвидность биткоина, то есть возможность его быстро и выгодно продать при необходимости.