Конгрессмен Мэсси: рост инфляции вынуждает страны отказываться от доллара

По словам конгрессмена, из-за инфляции страны все чаще отдают предпочтение другим валютам, а в ближайшем будущем от доллара могут полностью отказаться.
«Миру наскучивает, что им так пользуются, и, когда они начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в собственных суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме как собственных граждан», — сказал он.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что мир постепенно отходит от доллара, которые превратился в экономическое оружие. Он отметил, что России надо выстраивать внешнеэкономические связи с нашими зарубежными партнерами.