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Конгрессмен Мэсси: рост инфляции вынуждает страны отказываться от доллара

Член палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси заявил, что рост инфляции вынуждает страны отказываться от использования доллара. Такое заявление он сделал в ходе интервью радиоведущему Гленну Беку.

Источник: Freepik

По словам конгрессмена, из-за инфляции страны все чаще отдают предпочтение другим валютам, а в ближайшем будущем от доллара могут полностью отказаться.

«Миру наскучивает, что им так пользуются, и, когда они начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в собственных суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме как собственных граждан», — сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что мир постепенно отходит от доллара, которые превратился в экономическое оружие. Он отметил, что России надо выстраивать внешнеэкономические связи с нашими зарубежными партнерами.