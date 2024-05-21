Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июня 2024 года

Повышенный спрос подтолкнёт вверх цены на стройматериалы, рассказал руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS' Николай Переславский.
По словам эксперта, в конце мая — начале июня дерево, цемент, металлический профиль и гипсокартон могут подорожать на 10−15%.
Этот скачок обусловлен тремя важными факторами. Речь идет о начале высокого строительного и ремонтного сезона в целом, массовом восстановлении и капитальном ремонте домостроений в регионах, пострадавших от весенних паводков, а также об удорожании логистических цепочек по доставке стройматериалов из-за роста цен на топливо.
Переславский напомнил, что за последние три года цена на основные стройматериалы для возведения зданий и строений повышалась ударными темпами. Так, в среднем более чем на 70 процентов подорожала арматура, теплоизоляция — на 72%, кирпич — на 77%, газобетонные блоки — на 97%.
На эти стройматериалы цены так же могут подрасти на 5−8%, считает экономист. И здесь будет иметь значение, насколько спрос вырастет у крупных застройщиков.
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