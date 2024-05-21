Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июня 2024 года

Переславский напомнил, что за последние три года цена на основные стройматериалы для возведения зданий и строений повышалась ударными темпами. Так, в среднем более чем на 70 процентов подорожала арматура, теплоизоляция — на 72%, кирпич — на 77%, газобетонные блоки — на 97%.