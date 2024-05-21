Iva Technologies планирует выйти на Мосбиржу в июне

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, компания IVA Technologies планирует первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже в начале июня 2024 года, она намерена привлечь 3−4 млрд рублей. Сделка состоится в формате cash out.
Как и любая успешная компания, IVA Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.
Опрошенные изданием эксперты оценили Iva Technologies в 35−40 млрд руб, но в ходе переговоров с инвесторами не исключен умеренный дисконт.
Выручка компании по МСФО в 2023 году увеличилась на 77% к прошлому году и составила 2,5 млрд руб. в основном за счёт роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов.
Компания Iva появилась в 2017 году и специализируется на экосистеме решений для корпоративных коммуникаций, в которую входят ВКС-платформа, мессенджер, IP-телефония и проч.
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