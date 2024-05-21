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Хуснуллин: деньги на счетах капремонта должны перестать «просто лежать»

МОСКВА, 21 мая — РИА Недвижимость. Деньги на счетах капремонта должны перестать просто так лежать, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Источник: AP 2023

«По капремонту мы должны все-таки более эффективно использовать средства собственников жилья. У нас сегодня около 300 миллиардов рублей лежит на счетах капремонта. Но зачем они там просто лежат? Они должны быть все в работе. Деньги на счету сегодня — это деньги, которые съедает инфляция», — отметил он.

При этом, подчеркнул Хуснуллин, сфера ЖКХ, в том числе капремонт, является прежде всего региональной зоной ответственности.

«Мы должны проверить, чего не хватает законодательно, должны дать стимулирующие деньги, под которые регионы должны составлять свои программы. А конечную работу должны делать сами регионы. И мы же видим на сегодняшний день, что замена квадратного метра крыши в двух соседних регионах может в два раза различаться. Значит, какие-то неправильно расценки ведутся, неправильные материалы применяются. Этим всем надо заниматься. В ЖКХ есть фронт работы, и можно административными ресурсами на 10−15% поднять экономическую эффективность без каких-то глобальных вложений», — заявил он.