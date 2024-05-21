Госдума одобрила меры по защите граждан от финансовых мошенников

В случае окончательного принятия законопроект вступит в силу через десять дней после официального опубликования. С этого момента граждане смогут назначать доверенных лиц путем оформления доверенности. Например, пожилой гражданин может доверить подтверждение операций своим детям или внукам. В таком случае банк должен будет спросить у них, действительно ли держатель счета намерен перевести деньги или открыть кредит.
Как пояснил один из авторов законопроекта, глава Комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, доверенному лицу дадут 12 часов с момента получения уведомления от банка, чтобы подтвердить или отклонить ту или иную операцию. Он также отметил, что законопроект касается только дистанционных банковских операций, совершаемых через удаленные сервисы. И не будет распространяться на операции через систему быстрых платежей и платежные карты.
Прежде чем перевести деньги или оформить кредит, банк запросит подтверждение у доверенного лица клиента.
Размер хищений растет — судя по официальным данным, которые привели в Госдуме. Так, если в 2022 году преступники обманным путем похитили у россиян 14,2 миллиарда рублей, то в 2023 году — уже 15,8 миллиарда. Причем большая часть этих операций проведена как раз с согласия клиентов, которых вводят в заблуждение разными способами. В основном жертвами аферистов становятся пожилые или недееспособные люди, инвалиды. Используя методы социальной инженерии, преступники легко завоевывают доверие тех, кто совсем не привык жить в мире цифровых угроз.
Однако инициатива в случае ее поддержки пригодится не только пенсионерам. Бывает и так, что деньги крадут даже со счетов чиновников и парламентариев, причем с их согласия. По словам Аксакова, к нему несколько раз обращались коллеги, которые попались на удочку мошенников и перевели им существенные суммы.
«Сценарии обмана выглядят очень правдоподобно, — рассказал “РГ” зампред Комитета по экономполитике Сергей Алтухов. — Преступники используют актуальные, обсуждаемые новости или события, запугивают или, напротив, обещают внезапную выгоду. Распутать клубок таких преступлений порой бывает непросто, и мошенники уходят от ответственности».
Так что, по его оценке, своеобразный внешний «аудитор», который сможет отклонить сомнительную операцию, будет полезен россиянам (особенно пожилым).
Ко второму чтению депутаты могут уточнить время, в течение которого доверенное лицо должно подтвердить операцию, а также прописать порядок банковского уведомления о запрошенном денежном переводе. Предполагается, что это может быть как звонок, так и смс-уведомление.
Пока что банки вводят такие сервисы «второй руки» в добровольном порядке. Благодаря им в минувшем году удалось предотвратить хищения на 5,8 триллиона рублей, у мошенников не получилось провести 34,8 миллиона денежных переводов. Такие данные привел член думского Комитета по информполитике Антон Немкин.
И все же он считает, что такие сервисы — не панацея в решении проблемы мошенничества, ведь преступники регулярно изобретают новые схемы. Поэтому без развития навыков цифровой грамотности у населения все же не обойтись, отметил депутат.