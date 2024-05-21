Госдума одобрила меры по защите граждан от финансовых мошенников

Размер хищений растет — судя по официальным данным, которые привели в Госдуме. Так, если в 2022 году преступники обманным путем похитили у россиян 14,2 миллиарда рублей, то в 2023 году — уже 15,8 миллиарда. Причем большая часть этих операций проведена как раз с согласия клиентов, которых вводят в заблуждение разными способами. В основном жертвами аферистов становятся пожилые или недееспособные люди, инвалиды. Используя методы социальной инженерии, преступники легко завоевывают доверие тех, кто совсем не привык жить в мире цифровых угроз.