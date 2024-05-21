Экспорт российской нефти увеличился

Экспортные поставки нефти из РФ морем за прошлую неделю выросли примерно на 140 000 баррелей в день до 3,39 млн баррелей против 3,24 млн неделей ранее. Однако менее волатильное четырехнедельное среднее снизилось на 40 тыс. баррелей в день до 3,43 млн.