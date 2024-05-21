Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей

«В апреле текущего года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых ТС (легковых авто и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. За последние несколько месяцев их доля сократилась, составив 16% в феврале, 15% в марте и уже 11% в апреле», — отмечается в исследовании.