Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей

«В апреле текущего года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых ТС (легковых авто и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. За последние несколько месяцев их доля сократилась, составив 16% в феврале, 15% в марте и уже 11% в апреле», — отмечается в исследовании.
При этом в апреле относительно марта общее количество регистраций автомобилей, ввезенных в страну по альтернативному каналу, уменьшилось на треть.
«Как мы и прогнозировали ранее, в апреле объем регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в страну, заметно сократился. Предыдущие месяцы продавцы активно завозили автомобили, чтобы максимально удовлетворить спрос до вступления в силу новых правил, регламентирующих такой ввоз», — прокомментировал статистику гендиректор компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
В структуре параллельного импорта среди марок в апреле лидерство снова оказалось за Li Xiang (13% от всех регистраций), которая заметно обогнала занявшую второе место Toyota (9%). Третье место в апрельском рейтинге у BMW c долей в 8%. В топ-5 рейтинга также вошли Geely и Hyundai (по 7%).
Рейтинг среди моделей в апреле возглавил кроссовер Geely Monjaro (7% от всего объема регистраций). Второе и третье места заняли Li Xiang L7 (7%) и Li Xiang L9 (6%), а в топ-5 снова вошли Kia Sportage и электрокар Zeekr 001 (по 3%).
В апреле 36% машин в рамках параллельного импорта пришлось вновь на китайские бренды. На втором месте оказались японские марки (22%), на третьем — «немцы» (21%), отмечается в исследовании.