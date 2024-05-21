ЕК анонсировала первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ в июле

«Первые ресурсы будут доступны для поддержки Украины в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год», — сообщила Еврокомиссия.
«Скорость [изъятия средств] имеет ключевое значение, и Еврокомиссия приложит все усилия, чтобы первые выплаты могли быть сделаны уже в июле», — заявил в свою очередь первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.
Еврокомиссия отметила, что решение Совета ЕС, как и прочие европейские юридические акты, формально вступит в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС» в среду утром.
Как поделить
Еврокомиссия разъяснила, что в 2024 году 90% этих средств будет направлено в Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия Киеву, еще 10% — через бюджет ЕС на экономическую поддержку Украины. В 2025 году распределение будет иным, пересмотр порядка ассигнования этих денег «должен состояться до 1 января 2025 года». Еврокомиссия рассчитывает, что к этому моменту уже будет принята Европейская программа оборонной промышленности (EDIP), направленная на ускоренную милитаризацию экономики ЕС, и основные средства будут инвестированы в нее.
Еврокомиссия вновь подтвердила, что в Евросоюзе в настоящее время заморожено порядка €210 млрд российских активов, в качестве доходов от реинвестирования которых она рассчитывает привлекать ежегодно €2,5−3 млрд.
Еврокомиссия с марта 2022 года ведет интенсивную работу по поиску юридических обоснований для изъятия российских активов, однако даже ее юридическая служба с этой задачей справиться пока не может ввиду нарушения базовых норм нынешней мировой финансовой системы. Поэтому пока речь идет только о доходах от реинвестирования этих активов. 12 февраля Еврокомиссия выступила с утверждением, что доходы от российских активов якобы не принадлежат России и на этом основании могут быть изъяты. С точки зрения экспертов в банковской сфере, данное утверждение лишено смысла и примерно соответствует тезису, что вкладчику банка не принадлежат доходы от его вклада.