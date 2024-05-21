ЕК анонсировала первое изъятие у европейских банков доходов от активов РФ в июле

Еврокомиссия с марта 2022 года ведет интенсивную работу по поиску юридических обоснований для изъятия российских активов, однако даже ее юридическая служба с этой задачей справиться пока не может ввиду нарушения базовых норм нынешней мировой финансовой системы. Поэтому пока речь идет только о доходах от реинвестирования этих активов. 12 февраля Еврокомиссия выступила с утверждением, что доходы от российских активов якобы не принадлежат России и на этом основании могут быть изъяты. С точки зрения экспертов в банковской сфере, данное утверждение лишено смысла и примерно соответствует тезису, что вкладчику банка не принадлежат доходы от его вклада.