Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дивиденды «Ростелекома» за 2023 год планируются на 10% выше 2022 года

Акционеры компании ранее утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию.

Источник: Freepik

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дивиденды «Ростелекома» по итогам 2023 года планируются на 10% выше, чем за 2022 год. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с предложением компании, которое направлено в правительство РФ.

«Больше на 10%, чем в предыдущем году», — сказал он.

Акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию, а всего на выплату направлено свыше 19 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике на 2021−2023 годы, «Ростелеком» должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Вместе с тем компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В начале ноября 2023 года первый вице-президент — финансовый директор компании Сергей Анохин сообщал, что «Ростелеком» планирует представить во втором квартале 2024 года новую стратегию компании и новую дивидендную политику.