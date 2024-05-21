Дивиденды «Ростелекома» за 2023 год планируются на 10% выше 2022 года

Согласно дивидендной политике на 2021−2023 годы, «Ростелеком» должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Вместе с тем компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.