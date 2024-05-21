Дивиденды «Ростелекома» за 2023 год планируются на 10% выше 2022 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дивиденды «Ростелекома» по итогам 2023 года планируются на 10% выше, чем за 2022 год. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с предложением компании, которое направлено в правительство РФ.
«Больше на 10%, чем в предыдущем году», — сказал он.
Акционеры «Ростелекома» утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию, а всего на выплату направлено свыше 19 млрд рублей.
Согласно дивидендной политике на 2021−2023 годы, «Ростелеком» должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Вместе с тем компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.
В начале ноября 2023 года первый вице-президент — финансовый директор компании Сергей Анохин сообщал, что «Ростелеком» планирует представить во втором квартале 2024 года новую стратегию компании и новую дивидендную политику.