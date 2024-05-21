Cамые дорогие для туризма страны

Дело здесь не только в финансовых вопросах, но и в отсутствии возможности для выездного туризма. Получение визы для россиян стало очень затруднительным, поясняет экперт.
Если же говорить о самых дорогих безвизовых странах, то цена, по словам Жуковой, во многом зависит от континента.
Так, самыми дорогими для россиян являются страны Северной Америки: Барбадос, Ямайка, Багамы, для посещения которых потребуется оплатить перелет — 350−400 тыс. руб., а также проживание в отеле 4* — 220−250 тыс. руб. (Здесь и далее цена дана из расчета туда-обратно на двух взрослых человек в середине июля 7 дней/6 ночей, без учета питания, экскурсий, интернета и связи).
Стоимость перелета сделала дорогими и посещение стран Южной Америки. Самая дорогая страна — Уругвай. Отдых там обойдется в 450 тыс. руб, подсчитала маркетолог.
Съездить в безвизовые страны Европы — Боснию и Герцеговину и Сербию — можно за 200 тыс. руб., а в Черногорию — в 250 тыс. руб.
Отдых в странах Азии, таких, как Катар, Малайзия, Бахрейн и Израиль, будет стоить 170−190 тыс. руб. А в Индонезии — 230 тысяч.
Если рассматривать готовые туры популярных для россиян направлений: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба, Мальдивы, то самые дорогие туры (перелет, проживание и питание) — на Кубу (570 тыс. руб.) и Мальдивы (210 тыс. руб.). Причем, категория отеля не сильно влияет на стоимость тура (разница 10−15 тыс. руб.).
«Что качается самых дорогих направлений, где россиянину потребуется виза, то нужно говорить не о странах, а о городах», — полагает эксперт. В текущем году, согласно данным Ассоциации туроператоров, это Флоренция, Нью-Йорк, Лондон и Сидней.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».