Cамые дорогие для туризма страны

Так, самыми дорогими для россиян являются страны Северной Америки: Барбадос, Ямайка, Багамы, для посещения которых потребуется оплатить перелет — 350−400 тыс. руб., а также проживание в отеле 4* — 220−250 тыс. руб. (Здесь и далее цена дана из расчета туда-обратно на двух взрослых человек в середине июля 7 дней/6 ночей, без учета питания, экскурсий, интернета и связи).