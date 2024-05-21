Bloomberg: власти Индии советуют НПЗ заключить долгосрочные контракты с Россией

Правительство Индии хочет, чтобы нефтеперерабатывающие компании зафиксировали хотя бы треть контрактных поставок из России со скидкой. Это решение позволит снизить волатильность цен на топливо. Источники сообщили, что призыв договориться с Россией был неформальным.
Агентство Reuters сообщило, что индийские НПЗ за апрель переработали почти 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) российской нефти. Что на 8,2% выше показателя за март. Доля российской нефти на индийском рынке по итогам апреля составила 38% в сравнении с 32% в марте. В целом Индия импортировала 4,8 млн баррелей нефти в сутки в апреле, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и незначительно выше, чем в апреле 2023 года.
С 2023 года Индия неоднократно прерывала поставки российской нефти после рекомендации правительства не использовать в расчетах с Россией юани. 16 февраля текущего года Индия возобновила импорт российской нефти Sokol. По данным Reuters, оплата проходила в дирхамах. В то же время в январе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что сокращение поставок из России в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок. По данным Bloomberg, Индия планирует закупать российскую нефть с дисконтом $5 от цены Brent, когда Россия предлагает скидку $3.