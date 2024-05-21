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Bloomberg: власти Индии советуют НПЗ заключить долгосрочные контракты с Россией

Правительство Индии порекомендовало индийским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), а также перевозчику Reliance заключить долгосрочные контракты на поставку российской нефти, сообщили источники Bloomberg. Агентство Reuters посчитало, что в апреле импорт российской нефти в Индию возрос до девятимесячного максимума с момента возобновления поставок.

Источник: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Правительство Индии хочет, чтобы нефтеперерабатывающие компании зафиксировали хотя бы треть контрактных поставок из России со скидкой. Это решение позволит снизить волатильность цен на топливо. Источники сообщили, что призыв договориться с Россией был неформальным.

Агентство Reuters сообщило, что индийские НПЗ за апрель переработали почти 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) российской нефти. Что на 8,2% выше показателя за март. Доля российской нефти на индийском рынке по итогам апреля составила 38% в сравнении с 32% в марте. В целом Индия импортировала 4,8 млн баррелей нефти в сутки в апреле, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем месяце, и незначительно выше, чем в апреле 2023 года.

С 2023 года Индия неоднократно прерывала поставки российской нефти после рекомендации правительства не использовать в расчетах с Россией юани. 16 февраля текущего года Индия возобновила импорт российской нефти Sokol. По данным Reuters, оплата проходила в дирхамах. В то же время в январе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что сокращение поставок из России в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок. По данным Bloomberg, Индия планирует закупать российскую нефть с дисконтом $5 от цены Brent, когда Россия предлагает скидку $3.