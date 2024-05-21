Bloomberg: власти Индии советуют НПЗ заключить долгосрочные контракты с Россией

С 2023 года Индия неоднократно прерывала поставки российской нефти после рекомендации правительства не использовать в расчетах с Россией юани. 16 февраля текущего года Индия возобновила импорт российской нефти Sokol. По данным Reuters, оплата проходила в дирхамах. В то же время в январе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что сокращение поставок из России в декабре 2023 года произошло не из-за проблем с оплатой, а из-за непривлекательности скидок. По данным Bloomberg, Индия планирует закупать российскую нефть с дисконтом $5 от цены Brent, когда Россия предлагает скидку $3.