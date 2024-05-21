АКИТ просит ограничить способы возврата банком средств при возврате товара

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в ЦБ письмо с просьбой корректировки регулирования относительно системы бонусов, которые покупатель получает от банков при оплате товаров. В частности, в АКИТ хотят ограничить перечисление средств при возврате товара той банковской картой, которой он первоначально оплачивал покупку, пишут «Известия», которые ознакомились с письмом лоббиста (в ЦБ подтвердили его получение).
По мнению ассоциации, необходимо скорректировать письмо регулятора «О возврате средств за товар, ранее оплаченный с использованием платежной карты» от 2011 года. Этот документ допускает, что люди могут для возврата средств выбирать разные карты, если у них нет возможности использовать ту, которой они непосредственно платили за товар. По мнению лоббиста, недобросовестные клиенты могут использовать возможность выбора карт для возврата для мошеннических схем.
АКИТ описала ситуацию, когда недобросовестный клиент заказывает в интернет-магазине крупный заказ, его доставляют, потребитель оплачивает свой заказ пластиковой картой того банка, который предоставляет ему кешбэк. Затем он отказывается от товара, но при его возврате прикладывает к терминалу карту другой кредитной организации. В такой ситуации получается, что потребитель не лишается бонуса, который подчас составляет значимую сумму в силу крупной покупки. «Вышеописанный вид мошенничества в настоящее время приобретает массовый характер, в связи с чем убытки несут как банки, так и компании интернет-торговли», — указано в письме ассоциации.
Регулятор «не фиксирует массовые обращения участников рынка — как банков, так и торгово-сервисных предприятий — по указанной проблеме». Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уточнил, что банки тоже не видят проблемы, обозначенной АКИТ: они трактуют письмо ЦБ от 2011 года, как требующего возврата тем способом (наличным или безналичным) и на ту же карту, с которой происходила оплата за товар.
В 2023 году самыми популярными категориями кешбэка были супермаркеты, кафе и рестораны, хотя в 2022 году их место занимали траты на строительство и развлечения. В Альфа-банке рассказали, что расходы клиентов на супермаркеты за год выросли на 25%, в кафе и ресторанах — на 53%. Эти категории также вошли в топ-5 по тратам и начислению кешбэка у Сбербанка, ВТБ, банка Дом.РФ, сообщили представители банков. По таким категориям довольно сложно осуществить указанную АКИТ мошенническую схему. В совокупности Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и «Тинькофф банк» за 2023 год выплатили около 200 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2022 году, когда выплаты составили 150 млрд рублей.