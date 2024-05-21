АКИТ просит ограничить способы возврата банком средств при возврате товара

В 2023 году самыми популярными категориями кешбэка были супермаркеты, кафе и рестораны, хотя в 2022 году их место занимали траты на строительство и развлечения. В Альфа-банке рассказали, что расходы клиентов на супермаркеты за год выросли на 25%, в кафе и ресторанах — на 53%. Эти категории также вошли в топ-5 по тратам и начислению кешбэка у Сбербанка, ВТБ, банка Дом.РФ, сообщили представители банков. По таким категориям довольно сложно осуществить указанную АКИТ мошенническую схему. В совокупности Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и «Тинькофф банк» за 2023 год выплатили около 200 млрд рублей. Это на треть больше, чем в 2022 году, когда выплаты составили 150 млрд рублей.