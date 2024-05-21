Акции МТС Банка упали ниже цены IPO

Акции МТС Банка (MBNK) на торгах Московской биржи в моменте снизились на 0,54%, до ₽2499,5. Котировки впервые опустились ниже уровня размещения бумаг на IPO, которое прошло в прошлом месяце по цене ₽2500 за акцию.
Просадку быстро выкупили. В 13:59 мск бумаги торговались по ₽2516, что на 0,11% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
В апреле МТС Банк провел IPO по верхней границе диапазона ₽2350−2500 за акцию. В ходе размещения компания привлекла ₽11,5 млрд. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии. Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составила около 13,3%.
По оценкам эмитента, было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около ₽168 млрд. «Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона», — говорилось в сообщении банка. МТС Банк сообщал, что «размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов».
Общая аллокация на розничных инвесторов составила около ₽5 млрд, на институциональных инвесторов — ₽6,5 млрд. Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку.
Первые торги акциями банка на Московской бирже 26 апреля начались ростом на 10% по сравнению с ценой размещения бумаг. По итогам того дня акции МТС Банка выросли чуть менее чем на 5%, подорожав до ₽2624.
Предыдущее IPO в банковском секторе на Мосбирже прошло в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он привлек от инвесторов ₽11,5 млрд.
Размещение МТС Банка стало одним из крупнейших с начала 2024 года. Ранее на Московскую биржу вышли сервис каршеринга «Делимобиль», который привлек ₽4,2 млрд, IТ-компания «Диасофт» (₽4,14 млрд с учетом стабилизационного пакета), российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (₽1,15 млрд), лизинговая компания «Европлан» (₽13,1 млрд) и МФК «Займер» (около ₽3,5 млрд).