Акции МТС Банка упали ниже цены IPO

По оценкам эмитента, было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около ₽168 млрд. «Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона», — говорилось в сообщении банка. МТС Банк сообщал, что «размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов».