Зимбабве просит шахтеров добывать больше золота для укрепления новой валюты

«Эта новая валюта привязана к золоту, и мы должны определить способы увеличения его производства», — сказал Читандо в понедельник на встрече с шахтерами в столице Хараре. В настоящее время Zimbabwe Gold (или ZiG) обеспечена 2,5 тоннами золота и $100 млн. Это уже шестая попытка страны создать работающую местную валюту за последние 15 лет.