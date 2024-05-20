Зимбабве просит шахтеров добывать больше золота для укрепления новой валюты

Министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо заявил, что золотодобытчики по всей стране должны увеличить объемы производства драгметалла, чтобы поддержать новую валюту ZiG, запущенную в апреле, передает Bloomberg.
«Эта новая валюта привязана к золоту, и мы должны определить способы увеличения его производства», — сказал Читандо в понедельник на встрече с шахтерами в столице Хараре. В настоящее время Zimbabwe Gold (или ZiG) обеспечена 2,5 тоннами золота и $100 млн. Это уже шестая попытка страны создать работающую местную валюту за последние 15 лет.
По словам Читандо, чтобы помочь увеличить производство, правительство будет поощрять кустарных и мелких старателей, чтобы они добывали больше золота вместе со средними и крупными золотодобытчиками. «На данном этапе добыча средними и крупными старателями в первом квартале была выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказал Читандо.
Зимбабве обладает огромными минеральными ресурсами, включая платину, литий и алмазы. Страна планирует добыть в 2024 году 40 тонн золота — против 30,1 тонны в прошлом году, напоминает Bloomberg.