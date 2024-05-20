В Турции отменят ограничение на увеличение арендной платы

Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет. С сентября 2023 года все споры относительно повышения аренды и других схожих вопросов должны решаться с помощью арбитража, прежде чем передавать дела в суд; связано это с высочайшей нагрузкой на судебную систему страны.