В Турции отменят ограничение на увеличение арендной платы

Данное ограничение было введено в 2022 году, арендодатели выступали против него, так как при определении платы за аренду, по их мнению, должен учитываться годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен. Власти ранее продлили действие этой меры до 1 июля.
«Не вижу никаких причин для продолжения этой программы. Считаю, что нет необходимости вмешиваться в рыночные цены на аренду», — заявил Шимшек телеканалу TRT Haber. По мнению министра, рост цен на строительные материалы прекратился.
Министр сообщил, что в этом году не планируется увеличение НДС или ввод новых налогов. Он признал, что увеличению инфляции поспособствовали некоторые предпринятые в 2023 году шаги властей.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборной кампании обещал решить проблему постоянно растущих цен на аренду недвижимости, власти обсуждают введение налога для владельцев пустующих квартир — ряд арендодателей предпочитают не сдавать квартиры, а подождать стабилизации курса лиры или найти арендатора, готового заключить контракт в долларах.
Турецкие суды по гражданским делам завалены исками по вопросам стоимости аренды квартир и требований выселения арендаторов, слушания назначаются не ранее чем через один год после подачи иска, а в целом процесс занимает не меньше двух лет. С сентября 2023 года все споры относительно повышения аренды и других схожих вопросов должны решаться с помощью арбитража, прежде чем передавать дела в суд; связано это с высочайшей нагрузкой на судебную систему страны.