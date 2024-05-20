В Совфеде предложили лишить маркетплейсы льготы по НДС

Кроме того, он отмечает, что у маркетплейсов есть налоговые и иные льготы, предоставленные российским организациям, которые работают в сфере информационных технологий, пишет РИА Новости. При этом льготы есть даже у тех маркетплейсов, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) которых не указывает на работу в области информационных технологий.