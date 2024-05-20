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В Госдуму внесли проект об обязательном аудите отчетности УК и ТСЖ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об обязательном аудите годовой бухгалтерской документации управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ), он доступен в думской электронной базе.

Источник: РИА "Новости"

«Проектом федерального закона “О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации” предлагается установить требование проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что законопроектом вводится требование к аудиту не только годовой бухгалтерской отчетности, но и соблюдения установленных Жилищным кодексом требований, предъявляемых к порядку установления и расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги, изменения их размера, а также иных требований, которые могут быть установлены субъектами Российской Федерации.

Законопроектом также предусматривается установление субъектами Российской Федерации и иных особенностей привлечения аудитора, включая порядок принятия решения о проведении аудита и утверждения договора.