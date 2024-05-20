В Госдуму внесли проект об обязательном аудите отчетности УК и ТСЖ

В документе отмечается, что законопроектом вводится требование к аудиту не только годовой бухгалтерской отчетности, но и соблюдения установленных Жилищным кодексом требований, предъявляемых к порядку установления и расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги, изменения их размера, а также иных требований, которые могут быть установлены субъектами Российской Федерации.