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Рынки гибнут за металл: пики золота и меди

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Елена Кожухова
аналитик
Источник: Freepik

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преобладают оптимистичные. Цены на золото обновили исторический пик после гибели президента Ирана в крушении вертолета и усиления геополитической неопределенности.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,45% и 0,3% соответственно, обновив очередные максимумы с 2022 года. Рублевый индикатор завершил неделю выше 3500 пунктов и смотрит в район следующих сопротивлений 3510 и 3550 пунктов. Долларовый РТС расположен чуть ниже сопротивлений 1215 и 1230 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже преимущественно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 ₽, 99 ₽ и 12,56 ₽ соответственно. На валютном рынке в целом сохраняется стабильность, а пары остаются вблизи недавних локальных пиков 90,72 ₽, 97,48 ₽ и 12,49 ₽ соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит восходящее движение во главе с металлургическими компаниями после обновления исторических максимумов ценами на золото и медь, что должно поддержать прежде всего котировки Полюса, Полиметалла, Селигдара и Норникеля. В остальном инвесторы в РФ на этой неделе будут ждать корпоративных и дивидендных новостей, которые вполне могут способствовать стабилизации индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов. Акции НЛМК последние пять дней можно купить с дивидендной доходностью выше средней по рынку 10%. В четверг на совете директоров должна разрешиться дивидендная интрига по Газпрому.

События дня:

  • выступления представителей ФРС (в течение дня)
  • квартальные результаты Palo Alto Networks, Zoom
  • на Мосбирже вводится запрет на короткие позиции по акциям Яндекса
  • акционеры АЛРОСы обсудят дивиденды за 2023 год
  • совет директоров ВУШ Холдинг решит по дивидендам за 2023 год
  • финансовые результаты Ренессанс Страхования за 1-й кв 2024 г по МСФО

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».