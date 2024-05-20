Рынки гибнут за металл: пики золота и меди

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит восходящее движение во главе с металлургическими компаниями после обновления исторических максимумов ценами на золото и медь, что должно поддержать прежде всего котировки Полюса, Полиметалла, Селигдара и Норникеля. В остальном инвесторы в РФ на этой неделе будут ждать корпоративных и дивидендных новостей, которые вполне могут способствовать стабилизации индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов. Акции НЛМК последние пять дней можно купить с дивидендной доходностью выше средней по рынку 10%. В четверг на совете директоров должна разрешиться дивидендная интрига по Газпрому.