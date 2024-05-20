Путин: ТЭК работает стабильно, несмотря на санкции

Он привел ряд показателей: так, добыча газа в России за четыре месяца нынешнего года выросла на 8% — до 246,4 млрд кубометров. При этом добыча нефти с начала года чуть снизилась из-за ОПЕК+, составив 195,7 млн тонн. «Есть у нас договоренность по линии ОПЕК+, и это добровольное снижение», — пояснил президент.