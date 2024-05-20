Путин: ТЭК работает стабильно, несмотря на санкции

По словам президента, развитию ТЭК не помешали ни санкции, ни сильная волатильность на рынках (как мировом, так и региональном). При этом отрасли удается обеспечивать растущую экономику страны. Путин уточнил, что для российских властей это принципиально важно и является приоритетом.
Он привел ряд показателей: так, добыча газа в России за четыре месяца нынешнего года выросла на 8% — до 246,4 млрд кубометров. При этом добыча нефти с начала года чуть снизилась из-за ОПЕК+, составив 195,7 млн тонн. «Есть у нас договоренность по линии ОПЕК+, и это добровольное снижение», — пояснил президент.
Глава государства предложил собравшимся обсудить не только текущее состояние топливно-энергетического комплекса, но и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Обсуждение должно пойти с учетом стратегических планов, обозначенных в принятом 7 мая Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на более отдаленный срок, до 2036 года, уточнил Путин.
«Имею в виду решение задач, связанных с повышением благосостояния российских семей, устойчивым и динамичным ростом отраслей экономики, цифровизации, обеспечении технологического лидерства и, конечно, реализацией масштабных социальных проектов и программ, в том числе продолжения социальной газификации», — сказал президент.
Участниками совещания стали руководители энергетического сектора правительства, а также главы ведущих энергетических компаний. Позже, по словам Путина, планируется собраться в более широком составе. «С руководителями компаний пообсуждаем все, о чем будем говорить сегодня. Но на первом этапе в узком кругу побеседуем», — заявил президент.