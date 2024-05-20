Правительство согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина

Решение о временном запрете на экспорт бензина было одобрено в конце февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Однако по итогам апреля, по данным Росстата, производство моторных топлив в России выросло, а его отгрузки на внутренний рынок превысили объемы 2023 года. В частности, выпуск автомобильного бензина за период с 22 по 28 апреля увеличился до 816,7 тыс. тонн, а дизельного топлива — до 1,6 млн тонн. Кроме того, в конце апреля о стабилизации производства бензина и дизельного топлива из-за завершения внеплановых ремонтов на НПЗ сообщало и Минэнерго России.