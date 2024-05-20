Правительство согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина

«На НПЗ и нефтебазах сформированы запасы автомобильных бензинов, позволяющие полностью покрыть потребности внутреннего рынка. По состоянию на 15 мая по автомобильному бензину они составили 2,1 млн тонн и 3,4 млн тонн по дизельному топливу. Цели по насыщению экспорта, для которых вводился запрет на экспорт, были достигнуты», — отмечается в сообщении правительства.
В Минэнерго добавили, что временное снятие ограничений на экспорт также позволит отдельным НПЗ увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов. Кроме того, в энергетическом ведомстве уточнили, что правительство ведет мониторинг обеспечения рынка, приостановка запрета может быть либо продлена, либо отменена — в зависимости от ситуации на рынке.
Решение о временном запрете на экспорт бензина было одобрено в конце февраля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Однако по итогам апреля, по данным Росстата, производство моторных топлив в России выросло, а его отгрузки на внутренний рынок превысили объемы 2023 года. В частности, выпуск автомобильного бензина за период с 22 по 28 апреля увеличился до 816,7 тыс. тонн, а дизельного топлива — до 1,6 млн тонн. Кроме того, в конце апреля о стабилизации производства бензина и дизельного топлива из-за завершения внеплановых ремонтов на НПЗ сообщало и Минэнерго России.
О том, что на этом фоне возможно снятие запрета на экспорт, 7 марта сообщал экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов. «Мы постоянно мониторим рынок на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания. Временное снятие ограничений также в проработке», — заявил он тогда. Насыщение внутреннего рынка также отразилось и на оптовых ценах на нефтепродукты. По данным СПбМТСБ, биржевые цены на АИ-95 с 27 апреля по 7 мая снизились с 47 тыс. руб. за тонну до 45,6 тыс. руб. за тонну, а на летнее дизельное топливо — с 61,2 тыс. руб. за тонну до 59,9 тыс. руб.