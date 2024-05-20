Правительство предписало «Газпрому» не платить дивиденды за 2023 год

Правительство РФ поручило Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано 18 мая. Совет директоров «Газпрома» должен рассмотреть вопросы о распределении прибыли по результатам и о дивидендах за 2023 год в четверг, 23 мая. На новостях о выходе распоряжения правительства акции «Газпрома» на Московской бирже после 22:00 снижались на 5,8%, до 146,17 ₽ за бумагу.
По итогам 2023 года «Газпром» получил убыток по МСФО в размере 629 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее, сообщала компания в отчете (.pdf). В последний раз «Газпром» отчитывался об убытке в 1998—1999 годах, когда цены на нефть на мировых рынках были низкими, а на внутреннем рынке был высок уровень неплатежей.
К убыткам 2023 года привело в первую очередь снижение доходов от продажи газа в ЕС.
По расчетам «Ъ», в 2023 году «Газпром» снизил трубопроводный экспорт на континент до 24 млрд кубометров, транспортируя газ по «Турецкому потоку» и через украинский транзит, против 62 млрд кубометров годом ранее. Выручка «Газпрома» по итогам 2023 года сократилась на 27%, до 8,54 трлн руб. Выручка от продажи газа упала в два раза, до 3 трлн руб. Показатель EBITDA компании в 2023 году сократился в 4,5 раза, до 618,37 млрд руб.
По действующей дивидендной политике компания направляет не менее 50% скорректированной чистой прибыли на выплаты акционерам, но совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень 2,5х. По итогам 2023 года долговая нагрузка «Газпрома» по соотношению показателя чистый долг/EBITDA выросла до 2,8х против 1,1х на конец 2022 года.
Опрошенные «Ъ» эксперты отмечали, что долговая нагрузка выше 2,5х практически для любой сырьевой компании превышает комфортный уровень, а значит, распределение дивидендов для «Газпрома» отходит на второй план.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» в комментарии от 20 мая, опубликованном «Финам», также допускали, что совет директоров «Газпрома» может распределить на дивиденды 25% скорректированной чистой прибыли либо отказаться от выплаты.
Последние дивиденды «Газпром» выплатил по итогам первой половины 2022 года — в размере 51,03 ₽ на акцию, направив на эти цели 1,208 трлн руб. По итогам 2022 года годовое общее собрание акционеров «Газпрома» решило не выплачивать финальные дивиденды, подтвердив рекомендацию совета директоров.