Правительство предписало «Газпрому» не платить дивиденды за 2023 год

Правительство РФ поручило Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив в совете директоров «Газпрома» не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано 18 мая. Совет директоров «Газпрома» должен рассмотреть вопросы о распределении прибыли по результатам и о дивидендах за 2023 год в четверг, 23 мая. На новостях о выходе распоряжения правительства акции «Газпрома» на Московской бирже после 22:00 снижались на 5,8%, до 146,17 ₽ за бумагу.