Может ли быть хуже: Запад создает запасы продовольственных ресурсов

Россия по итогам первого квартала 2024 года заняла второе место в списке крупнейших поставщиков удобрений в США и первое по поставкам в ЕС самых массовых азотных удобрений, согласно статистике стран. В марте текущего года Соединенные Штаты приобрели у РФ удобрения на общую сумму 174 млн долларов, ЕС — на 180 млн долларов, согласно статистике.
Президент США Джо Байден в 2022 году исключил российские удобрения из списка санкций по просьбе американских сельхозпроизводителей. Также поступили и в ЕС. С тех пор поставки удобрений из РФ не снижаются для аграриев США и ЕС, а Россия занимает около 17% на рынка удобрений США, в ЕС — около трети.
В 2023 году США купили 4,3 млн тонн российских удобрений, Евросоюз — 3,9 млн тонн. Они занимают третье и четвертое место в списке крупнейших покупателей удобрений из России. Китай замыкает пятерку (2,1 млн тонн). Индия — на втором месте (4,8 млн тонн), Бразилия — на первом (9,4 млн тонн), согласно данным ООН Comtrade.
Российские компании поставляют на мировой рынок менее трети произведенных в стране удобрений. Так, правительство РФ установило квоту на экспорт 19,7 млн тонн минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2024 года. При этом производство удобрений в РФ в 2024 году вырастет на 10% до исторического рекорда в 64 млн тонн, прогнозируют в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
Среди причин скупки российский удобрений — хорошее качество и цена.
В выпуске удобрений расходы на газ занимают более половины всех производственных затрат. А в производстве азотных удобрений газ занимает 70—90% всех затрат. Поэтому удобрения в ЕС после европейского энергокризиса 2021−2022 гг. называют «новым газом»: они в несколько раз подорожали для европейских потребителей также, как и газ.
В целом спрос на удобрения опережает спрос на продовольствие. Эти два стратегических ресурса рекордно дорожали в последние годы. Так, с середины 2020 по конец 2022 года цены на удобрения в мире выросли в 3 раза, а продовольствие подорожало на треть, согласно данным ООН.
В России газ один из самых дешевых в мире, поэтому производство удобрений в РФ и их экспорт остается выгодным для российских компаний. По прогнозу Всемирного банка, их цены упадет в 2024 году на 22%, к маю по отдельным видам удобрений падение цены достигает 30−40%. Это еще повод покупать удобрения сейчас. Россия остается одним из крупнейших поставщиком удобрений в мире. Вместе — Россия и Белоруссия — обеспечивают пятую часть мирового рынка удобрений.
Российский ресурс вне санкций
«Возможный отказ США от российских удобрений — это в большей степени политический шаг», — отметила Марина Анохина, к.э.н., доцент Базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее мнению, вероятно, по аналогии с запретом российского урана, будут определены «хитрые» условия, при которых импорт удобрений из России сохранится и полный отказ от российской продукции мы вряд ли увидим.
«Оперативно заместить 17% объемов потребляемых удобрений сложно, но самое главное, это чревато экономическими потерями. Российские производители удобрений предлагают продукцию высокого качества по наилучшей стоимости», — отметила экономист.
Обеспечить себя калийными удобрениями, учитывая мировой ресурс калийных руд, отчасти у американцев может получиться, считает Марина Анохина.
А вот замену российским азотным удобрениям, в производстве которых используется в больших объемах газ, вряд ли удастся найти без экономических потерь, предупредила экономист. Не получится и оперативное строительство и расширение мощностей химических предприятий в стране для самообеспечения азотными удобрениями. Это дорого при запредельной стоимости газа и требует много времени.
В такой ситуации американские власти не могут оставить своих фермеров без удобрений. Это чревато снижением производства агропромышленной продукции, и как следствие повышением цен на продовольствие, ростом социальной напряженности, а самое главное — потерей агроэкспортного потенциала. «Поэтому в настоящее время в США создаются запасы удобрений с целью сохранения лидерских позиций страны на мировом агропродовольственном рынке. При этом динамичное разрушение европейского сельского хозяйства еще в большей степени усиливает положение американцев на этом рынке», — подчеркнула Марина Анохина.
По ее данным, Россия совместно с Китаем и Белоруссией, невзирая на усилия США, продолжат играть ключевую роль на мировом рынке удобрений. Экономист отметила, что доступность всех видов удобрений для большинства потребителей в мире остается низкой. Поэтому решение проблемы роста урожайности ограничено.
«А значит глобальный продовольственный кризис может продолжиться», — прогнозирует Марина Анохина.
Экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123 также отметил важность России и Белоруссии в мире как главных поставщиков калийных удобрений ещё со времён СССР.
«Канада и Норвегия не в состоянии обеспечить весь мир химическими удобрениями», — отметил он. В основе производства массовых удобрений остается по-прежнему добыча сырья из недр.
«Ценовое уравнение здесь предельно простое: отказ от санкций или запрет на импорт из России и Белоруссии по политическим мотивам, но тогда гарантированные повсеместно высокие цены на химудобрения и, соответственно на продукты питания — а это рост общей инфляции в мировой экономике», — подчеркнул Владимир Рожанковский.
Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам», исключил связь роста закупок российских удобрений в США с необходимостью накопления запасов перед последующим отказом от них.
«Скорее истощились прежние запасы, подошел новый посевной сезон, и на этом выросли закупки», — отметил он. По его словам, власти США не занимаются закупкой удобрений, этим занимаются частные компании, дистрибуторы, агропромышленные потребители, фермеры.
«Раз закупают, значит есть спрос, растет потребление и устраивают цены поставки. А власти тут ни при чем. Тем более что в США удобрения исключены из списка подсанкционных товаров, а наоборот включены в список товаров первой необходимости», — пояснил эксперт.
По его мнению, вероятность введения жестких санкций против российских удобрений выглядит очень небольшой. Это не предметы роскоши, вроде алмазов, а насущная потребность мирового сельского хозяйства. Россия занимает весомое место на этом рынке. В предыдущие годы на Россию приходилось около 10% мирового производства химических и минеральных удобрений, в том числе около 8% азотных, около 7% фосфорсодержащих и около 16% калийных. Поскольку внутреннее потребление удобрений в России гораздо меньше объемов производства, доля страны в мировом экспорте удобрений была еще выше — в целом она составляла около 16%, в том числе около 13% по азотным, около 16% по фосфорсодержащим и почти 18% по хлористому калию. «Исключение из рынка такого крупного поставщика оказалось бы болезненным мирового рынка», — подчеркнул Алексей Калачев.
По его оценкам, российские удобрения высоко конкурентны не только по качеству, но и по цене, поскольку и сырье, и энергия достается нашим производителям по регулируемым тарифам, в то время как у конкурентов растут затраты вместе с ценами на газ и электроэнергию. «С учетом этих факторов можно ожидать в США и ЕС усиления антидеминговых мер, давления через импортные пошлины, но вряд ли дело дойдет до самого запрета на импорт», — считает эксперт.
Спрос обречен на рост
США и ЕС — крупные потребители удобрений, но все же не самые большие. Крупнейшими потребителями удобрений остаются волне дружественные к России Бразилия, Индия и Китай. Население планеты продолжает расти, в отличие от площадей пригодных для земледелия земель.
«Единственное решение этого противоречия заключается в интенсификации сельскохозяйственного производства, развитии агротехнических методов, включая более активное использование удобрений», — считает Алексей Калачев.
При этом высокие темпы прироста населения наблюдаются ведь не в развитых, а именно в развивающихся странах. В них же наиболее быстро растет сельское хозяйство, в то время как его насыщенность удобрениями все еще далека до необходимого уровня.
«Поэтому спрос на удобрения всех видов в ближайшие десятилетия просто обречен на рост, а сколько-нибудь эффективное ограничение российских поставщиков удобрений на мировом рынке просто невозможно», — отметил эксперт.
По его оценке, все это сохраняет хорошие перспективы для российских производителей удобрений.
«В предшествующие годы они осуществили значительные инвестиции в расширение производственной базы, и именно в расчете на увеличение экспорта», — подчеркнул Алексей Калачев.
Вместе с ними растут перспективы и российских агрокомпаний — Россия входит в список ключевых поставщиков продовольствия в мире.
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