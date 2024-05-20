Может ли быть хуже: Запад создает запасы продовольственных ресурсов

По его мнению, вероятность введения жестких санкций против российских удобрений выглядит очень небольшой. Это не предметы роскоши, вроде алмазов, а насущная потребность мирового сельского хозяйства. Россия занимает весомое место на этом рынке. В предыдущие годы на Россию приходилось около 10% мирового производства химических и минеральных удобрений, в том числе около 8% азотных, около 7% фосфорсодержащих и около 16% калийных. Поскольку внутреннее потребление удобрений в России гораздо меньше объемов производства, доля страны в мировом экспорте удобрений была еще выше — в целом она составляла около 16%, в том числе около 13% по азотным, около 16% по фосфорсодержащим и почти 18% по хлористому калию. «Исключение из рынка такого крупного поставщика оказалось бы болезненным мирового рынка», — подчеркнул Алексей Калачев.