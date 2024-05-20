Каким будет курс рубля 21 мая 2024: прогноз эксперта

Рубль в начале недели в основном укреплялся к доллару, американская валюта в моменте отступала к 90,4. По-видимому, некоторые экспортеры уже начали готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Это локально поддерживает рубль, помимо базовых факторов — относительно комфортных цен на нефть, жесткой ДКП, обязательного возврата экспортной выручки, а также ежедневных валютных интервенций. Вместе с тем, с приближением сезона отпусков можно ожидать оживления спроса на валюту со стороны выезжающих за рубеж. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 90−92.