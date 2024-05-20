Каким будет курс рубля 21 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал торги понедельника взлетом к новым годовым вершинам по индексу Мосбиржи, после чего последовала коррекция. Из причин для нее можно отметить укрепление рубля и обсуждение законопроекта о повышении налога на прибыль для компаний. Кроме того, мог сказаться фактор локальной перегретости после череды сессий роста.
Внешний фон был возмущенным. Наблюдались ценовые всплески в золоте и нефти на фоне трагических сообщений из Ирана. Подъем стоимости золота отразил рост геополитической неопределенности, а нефть пошла вверх, так как событие произошло в ближневосточном регионе, в стране, занимающей 9 место в мире по добыче. В большой степени реакция активов носила эмоциональный характер.
На вторник намечены выступления ряда представителей ФРС, а также председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В США квартальные отчеты представят Lowe’s, Macy’s Inc. МТС в этот день публикует финансовые результаты по МСФО за I квартал, совет директоров Роснефти рассмотрит дивиденды, акционеры Распадской на годовом собрании также обсудят дивиденды.
После коррекционного отката подъем рынка может возобновиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 мая- 3425−3525 п.
Рубль в начале недели в основном укреплялся к доллару, американская валюта в моменте отступала к 90,4. По-видимому, некоторые экспортеры уже начали готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты. Это локально поддерживает рубль, помимо базовых факторов — относительно комфортных цен на нефть, жесткой ДКП, обязательного возврата экспортной выручки, а также ежедневных валютных интервенций. Вместе с тем, с приближением сезона отпусков можно ожидать оживления спроса на валюту со стороны выезжающих за рубеж. По нашим оценкам, во вторник пара доллар-рубль может двигаться в пределах 90−92.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».