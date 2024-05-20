Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты с 1 июня 2024 года

Средняя стоимость авиабилетов в эконом-классе по итогам первого квартала текущего года повысилась на четверть. На сколько еще могут вырасти цены — оценил для Финансов Mail.ru доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков.
В последние два года на рост стоимости авиабилетов влияют увеличение стоимости топлива, рост аэропортовых сборов, инфляция, изменения в спросе и предложении на рынке авиаперевозок.
Также повлияли и суммы государственных субсидий, которые значительно сократились по сравнению с 2023 годом, отмечает эксперт.
В федеральном бюджете на 2024 год на основные программы субсидирования авиаперевозок заложено около 27 миллиардов рублей. В 2022 году, на фоне введения антироссийских санкций, власти выделяли гражданской авиации 172 миллиарда рублей, из которых 100 миллиардов — на субсидирование внутренних перевозок, напомнил Жуков.
Авиакомпании получили возможность избавиться от двойной регистрации самолетов и использовать их на международных направлениях.
«Сегодня избыточного предложения на отечественном рынке пассажирских авиаперевозок уже нет. У авиакомпаний есть возможность повышать тарифы до тех пор, пока они не сталкиваются с эластичностью спроса, когда пассажиры не готовы платить все более высокую цену», — считает Жуков.
Экономист предположил, что именно в марте они «как раз приблизились к потолку потребительских возможностей».
С другой стороны, у перевозчиков ценообразование достаточно гибкое и, как объясняет эксперт, применяется конкретно к каждому рейсу. Если они увидят, что продажи где-то просядут, то они простимулируют потребителя рублем. Но это не будет системным снижением цен авиабилетов.
«Пока не произойдет роста провозных емкостей авиакомпаний, предпосылок к снижению цен ожидать не приходится», — констатировал Вадим Жуков.
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