Эксперт рассказал, как изменятся цены на авиабилеты с 1 июня 2024 года

«Сегодня избыточного предложения на отечественном рынке пассажирских авиаперевозок уже нет. У авиакомпаний есть возможность повышать тарифы до тех пор, пока они не сталкиваются с эластичностью спроса, когда пассажиры не готовы платить все более высокую цену», — считает Жуков.