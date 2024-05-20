Инвесторам мерещатся дивиденды

Наступающая неделя может привести к росту волатильности на рынке акций, связанной с ожиданиями объявлений о возможной выплате годовых дивидендов крупнейшими.
эмитентами. Прежде всего, участники рынка ждут решения о дивидендах крупнейшей нефтяной компании ПАО «Роснефть». В данном случае инвесторы хотели бы услышать от компании ободряющие новости.
Волнение рынку приносят ожидания объявлений о дивидендах со стороны совета директоров ПАО «Газпром». Данная информация окажет сильное влияние на рынок.
Также ожидаем новостей от ПАО «Газпром нефть», финальный дивиденд за прошлый год которого будет объявлен на следующей неделе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».