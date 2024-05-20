Индекс Мосбиржи, возможный выкуп акций «Русала» и «Ростелеком»: дайджест

Индекс Мосбиржи.
В пятницу, 17 мая, индекс Мосбиржи впервые с 18 февраля поднялся выше 3500 пунктов. По итогам основной торговой сессии бенчмарк вырос на 0,45%, до 3501,89 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся на отметке 3505,34 пункта (+0,65%).
Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко считает, что драйверами роста стали оптимизм в ожидании дивидендного сезона, а также позитивная динамика на глобальном рынке.
«При этом более активный рост акций сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам. Доходности по облигациям продолжают расти на фоне ожидания инвесторами более продолжительного сохранения ключевой ставки на повышенном уровне», — отметил Кравченко.
В ПСБ ожидают, что на этой неделе индекс Мосбиржи продолжит показывать позитивную динамику и закрепится выше 3500 пунктов. «По-прежнему считаем рынок недооцененным с фундаментальной точки зрения и привлекательным для покупок под дивидендный сезон», — добавили аналитики.
По оценкам аналитика ФГ «Финам» Никиты Степанова, если на торгах в понедельник, 20 мая, индекс Мосбиржи не закроется ниже 3500 пунктов, то есть возможность роста до следующего уровня сопротивления — 3588 пунктов.
Акции «Русала»
Акции «Русала» по итогам торгов подорожали на 2,17%, до ₽44,195. При этом в ходе торгов рост в моменте достигал 6%.
Спрос на бумаги подскочил после того, как «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что компания рассматривает возможность провести обратный выкуп акций. Один из собеседников агентства считает, что байбэк может произойти после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года.
Впрочем, пока конкретного решения принято не было. «Никаких предложений о проведении обратного выкупа акционерам на рассмотрение не поступало», — рассказал один из источников агентства.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, масштабная программа обратного выкупа маловероятна, учитывая капитальные затраты, долговую нагрузку и последние финансовые результаты «Русала».
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что скачок акций носит спекулятивный характер, учитывая отсутствие конкретных решений по выкупу. «Техническая поддержка у ₽43, вероятность возврата курса на исходные повышенная», — указал Зельцер.
Акции «Ростелекома»
По итогам торгов в пятницу, 17 мая, обыкновенные акции «Ростелекома» подорожали на 5,63%, до ₽107,87, привилегированные — на 2,62%, до ₽92,1. Обыкновенные акции показали лучший результат в индексе Мосбиржи.
Бумаги «Ростелекома» на протяжении двух дней подряд были в числе лидеров роста на рынке на фоне новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД», которая работает в сфере центров обработки данных и облачных услуг. Аналитик инвескомпании «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова также добавила, что от «Ростелекома» ожидают объявления об итоговых дивидендах за 2023 год.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указал, что фундаментальный таргет для обыкновенных акций был установлен на уровне ₽110 и после роста с начала года на 58% бумагам до этой цели не хватает лишь 2%.
«Технически по сильной инерции последних дней сегодня ожидаются очередные многолетние максимумы, значимая область сопротивления ₽110−112, где активные трейдеры на повышение могут предпочесть зафиксировать большую прибыль», — спрогнозировал Зельцер.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 мая.
Equinix. Дивиденды на каждую акцию — $4,26. Дата выплаты — 19 июня. Доходность — 0,005%
Корпоративные события
Whoosh: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«Россети Волга»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
АЛРОСА: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
«Ренессанс Страхование»: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года.
До открытия торгов в США.
Li Auto: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — ¥1,86, выручка — ¥28,38 млрд.
Wix.com: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. EPS — $1,03, выручка — $417,9 млн.
После закрытия рынка в США.
Zoom: финансовые результаты за первый квартал 2025 финансового года. EPS — $1,19, выручка — $1,13 млрд.
Другие важные события.
Yandex N.V.: Мосбиржа вводит запрет на короткие продажи акций.
Китай: ключевая ставка Национального банка Китая в мае — 04:15 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3501,89 (+0,45%).
Индекс РТС: 1211,87 (+0,33%).
S&P 500: 5303,27 (+0,12%).
Dow Jones Industrial Average: 40003,59 (+0,34%).
NASDAQ Composite: 16685,97 (-0,07%).