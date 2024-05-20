Индекс Мосбиржи, возможный выкуп акций «Русала» и «Ростелеком»: дайджест

Бумаги «Ростелекома» на протяжении двух дней подряд были в числе лидеров роста на рынке на фоне новости об IPO дочерней компании «РТК-ЦОД», которая работает в сфере центров обработки данных и облачных услуг. Аналитик инвескомпании «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова также добавила, что от «Ростелекома» ожидают объявления об итоговых дивидендах за 2023 год.