FT: США подталкивают страны G7 дать Киеву кредит из активов РФ до конца лета

Согласно плану, который представят на июньском саммите G7, Украина получит авансовые деньги в виде кредита G7, подкрепленного будущей прибылью от замороженных российских активов на сумму $350 млрд, пишет газета.
Некоторые члены G7 неохотно одобряют этот план, но на них давят США, которые стремятся добиться соглашения на саммите уже в следующем месяце, утверждают восемь западных чиновников. Это может быть «сделано до ноября, поэтому, даже если Трамп победит, деньги уже будут использованы», сказал один из участников обсуждений.
По словам американских чиновников, в рамках этого плана Украина получит около $50 млрд уже этим летом. Финансирование поступит в решающий момент для Украины, поскольку украинская армия пытается удержать оборону на фоне возобновления российского наступления после задержек с доставкой западной военной помощи.
О поддержке Украины — в материале «Ъ» «Европа готова только к безопасным гарантиям».