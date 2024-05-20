FT: США подталкивают страны G7 дать Киеву кредит из активов РФ до конца лета

Некоторые члены G7 неохотно одобряют этот план, но на них давят США, которые стремятся добиться соглашения на саммите уже в следующем месяце, утверждают восемь западных чиновников. Это может быть «сделано до ноября, поэтому, даже если Трамп победит, деньги уже будут использованы», сказал один из участников обсуждений.