Эксперт оценила, в каких отношениях сейчас рубль и импорт

По предварительным данным Банка России, по итогам января-апреля 2024 г. сальдо счета текущих операций составило 31.7 млрд долл., что в два раза больше чем в соответствующий период предыдущего года.
Основными факторами более высокого результата стали снижение импорта товаров и услуг почти на 10% г/г, а также улучшение баланса доходов.
В результате в условиях незначительного снижения экспорта (-1.3% г/г) рубль получает поддержку со стороны фундаментальных факторов даже несмотря на рост оттока капитала по финансовому счету.
В ближайшие недели из-за запаздывающего поступления валютной выручки рубль может сохранить крепкие позиции, так как на рынок будут влиять продажи экспортных доходов, полученных в период более высоких цен на нефть.
В результате на неделе с 20 по 26 мая курс доллара может находиться в коридоре 90−92 рублей.
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