Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценила, в каких отношениях сейчас рубль и импорт

Как изменится рынок валют на этой неделе — рассказала Финансам Mail.ru Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Наталья Ващелюк
аналитик
Источник: Freepik

По предварительным данным Банка России, по итогам января-апреля 2024 г. сальдо счета текущих операций составило 31.7 млрд долл., что в два раза больше чем в соответствующий период предыдущего года.

Основными факторами более высокого результата стали снижение импорта товаров и услуг почти на 10% г/г, а также улучшение баланса доходов.

В результате в условиях незначительного снижения экспорта (-1.3% г/г) рубль получает поддержку со стороны фундаментальных факторов даже несмотря на рост оттока капитала по финансовому счету.

В ближайшие недели из-за запаздывающего поступления валютной выручки рубль может сохранить крепкие позиции, так как на рынок будут влиять продажи экспортных доходов, полученных в период более высоких цен на нефть.

В результате на неделе с 20 по 26 мая курс доллара может находиться в коридоре 90−92 рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».