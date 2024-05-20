Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару

«Когда проблемы возникнут, доллар США пойдет вверх, потому что люди испугаются и станут думать, что с долларом все будет в порядке. Мои ожидания такие: доллар вырастет сильно, он станет переоцененным, потому что слишком много людей будут его покупать», — объяснил Роджерс. Он выразил надежду, что будет достаточно умен, чтобы продать доллар по таким высоким ценам, поскольку у американской валюты есть «много-много фундаментальных проблем». Роджерс упомянул вновь про госдолг США, который становится все больше и больше.