Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару

Юань пока не может рассматриваться как замена доллару в качестве мировой резервной валюты, уверен американский инвестор Джим Роджерс. Об этом он сказал во время «ИнвеST Weekend’РБК Инвестиций», которое проходило
«У меня есть некоторое количество юаней. Но мировая валюта не может быть неконвертируемой. Юань не конвертируется», — считает Роджерс. По его словам, власти Китая работают над этим, но сейчас юань — это все еще валюта, которую нельзя свободно конвертировать.
«Так что мне очень сложно найти конкурента для доллара. Нужно что-то надежное, международное и конвертируемое», — указал Роджерс. Он признался, что сам продолжает поиск валюты, которая удовлетворяла бы всем необходимым для мировой требованиям.
В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. На торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный офшорный курс, а ЦБ Китая ежедневно устанавливает референсный оншорный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань.
При этом Джим Роджерс по-прежнему держит доллар, поскольку многие люди продолжают воспринимать его как «тихую гавань», хотя это уже не так.
«Когда проблемы возникнут, доллар США пойдет вверх, потому что люди испугаются и станут думать, что с долларом все будет в порядке. Мои ожидания такие: доллар вырастет сильно, он станет переоцененным, потому что слишком много людей будут его покупать», — объяснил Роджерс. Он выразил надежду, что будет достаточно умен, чтобы продать доллар по таким высоким ценам, поскольку у американской валюты есть «много-много фундаментальных проблем». Роджерс упомянул вновь про госдолг США, который становится все больше и больше.
Джим Роджерс ранее неоднократно предупреждал о том, что увеличение долговой нагрузки США несет угрозу для доллара. В январе 2024 года госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн, хотя еще в начале прошлого года он был меньше $31 трлн.
«Америка — это крупнейший должник в мировой истории. Ни у какой страны нет столь большого долга. Америка сама себя втягивает в неприятности», — отмечал Роджерс.
Из-за того что долг США стал таким большим и продолжает увеличиваться, многие люди, по словам Роджерса, беспокоятся о будущем доллара и ищут ему возможную альтернативу. Активно ищут альтернативу, которая могла бы составить конкуренцию доллару, многие страны — Китай, Иран, Россия, Индия, Бразилия.
Рано или поздно доллар перестанет быть доминирующей валютой, уверен Джим Роджерс. Помимо желания некоторых стран заместить расчеты в долларах другими валютами, это связано с проблемами в американской экономике, считает он.