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Джим Роджерс оценил перспективы юаня как замены доллару

У доллара есть много фундаментальных проблем и рано или поздно он перестанет быть доминирующей валютой. Однако сейчас конкурента для доллара нет, считает Джим Роджерс.

Источник: Reuters

Юань пока не может рассматриваться как замена доллару в качестве мировой резервной валюты, уверен американский инвестор Джим Роджерс. Об этом он сказал во время «ИнвеST Weekend’РБК Инвестиций», которое проходило 18—19 мая в Москве.

«У меня есть некоторое количество юаней. Но мировая валюта не может быть неконвертируемой. Юань не конвертируется», — считает Роджерс. По его словам, власти Китая работают над этим, но сейчас юань — это все еще валюта, которую нельзя свободно конвертировать.

«Так что мне очень сложно найти конкурента для доллара. Нужно что-то надежное, международное и конвертируемое», — указал Роджерс. Он признался, что сам продолжает поиск валюты, которая удовлетворяла бы всем необходимым для мировой требованиям.

В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. На торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и других устанавливается чисто рыночный офшорный курс, а ЦБ Китая ежедневно устанавливает референсный оншорный курс, от которого юань может колебаться в пределах 2%. В образовании обменного курса основную роль играет оншорный юань.

При этом Джим Роджерс по-прежнему держит доллар, поскольку многие люди продолжают воспринимать его как «тихую гавань», хотя это уже не так.

«Когда проблемы возникнут, доллар США пойдет вверх, потому что люди испугаются и станут думать, что с долларом все будет в порядке. Мои ожидания такие: доллар вырастет сильно, он станет переоцененным, потому что слишком много людей будут его покупать», — объяснил Роджерс. Он выразил надежду, что будет достаточно умен, чтобы продать доллар по таким высоким ценам, поскольку у американской валюты есть «много-много фундаментальных проблем». Роджерс упомянул вновь про госдолг США, который становится все больше и больше.

Джим Роджерс ранее неоднократно предупреждал о том, что увеличение долговой нагрузки США несет угрозу для доллара. В январе 2024 года госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн, хотя еще в начале прошлого года он был меньше $31 трлн.

«Америка — это крупнейший должник в мировой истории. Ни у какой страны нет столь большого долга. Америка сама себя втягивает в неприятности», — отмечал Роджерс.

Из-за того что долг США стал таким большим и продолжает увеличиваться, многие люди, по словам Роджерса, беспокоятся о будущем доллара и ищут ему возможную альтернативу. Активно ищут альтернативу, которая могла бы составить конкуренцию доллару, многие страны — Китай, Иран, Россия, Индия, Бразилия.

Рано или поздно доллар перестанет быть доминирующей валютой, уверен Джим Роджерс. Помимо желания некоторых стран заместить расчеты в долларах другими валютами, это связано с проблемами в американской экономике, считает он.

Джим Роджерс известен тем, что в 1970-х годах вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum Fund — за десять лет он принес инвесторам 4200% дохода. Роджерс инвестировал и в российские активы, в его портфеле есть акции АФК «Система», «ФосАгро», «Аэрофлота», Мосбиржи, а также рублевые гособлигации.