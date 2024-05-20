Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V



Сжатые сроки биржевого обмена. Для акций, которые были куплены на Мосбирже или СПБ Бирже, период подачи заявок на участие в процедуре начался 14 мая, а закончится в 15:00 мск 21 июня. Новые владельцы «Яндекса» при этом готовы обменять не более 50 047 583 акций. Ассоциация ссылается на коэффициенты участия, которые были зафиксированы у разных брокеров в ходе сбора заявок в рамках обмена заблокированными активами (от 30% до 80%). «Более 1 млн россиян владеют акциями Yandex N.V., если хотя бы 30% из них не успеют воспользоваться офертой, 300 тыс. человек фактически потеряют свои инвестиции», — говорят в АРИ;